Ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις συνέχισαν την αγαπημένη βασιλική παράδοση με την εμφάνισή τους στο μπαλκόνι των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ στο Trooping the Colour.

Τα τρία παιδιά της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ βρέθηκαν εκεί για να γιορτάσουν την παρέλαση για τα γενέθλια του παππού τους, βασιλιά Καρόλου, στις 15 Ιουνίου. Αφού έκαναν μια βόλτα με άμαξα στους δρόμους του Λονδίνου, συγκεντρώθηκαν με μέλη της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι του Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να παρακολουθήσετε τα αεροπλάνα της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας να κάνουν μια πτήση πάνω από την πόλη.

Ο πρίγκιπας George, 10, η πριγκίπισσα Charlotte, 9 και ο πρίγκιπας Louis, 6, έδειξαν τη βασιλική τους ανατροφή καθώς χαιρετούσαν τα πλήθη που συγκεντρώθηκαν κατά μήκος του The Mall στο Λονδίνο.

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ είναι γνωστή για το ότι ηγήθηκε των αδελφών της στο βασιλικό πρωτόκολλο και το Trooping the Color δεν ήταν εξαίρεση. Κατά την εμφάνισή της στο μπαλκόνι, εθεάθη να λέει στον μικρό αδερφό Λούις πώς να κρατήσει τα χέρια του καθώς έπαιζε ο εθνικός ύμνος. (Νωρίτερα στην εκδήλωση, η Charlotte φάνηκε να λέει στον Louis να “σταματήσει” καθώς χόρευε με τη μουσική του συγκροτήματος στο Horse Guards’ Parade.)

Λίγες μόνο στιγμές αργότερα, η Σάρλοτ παρενέβη ξανά για να εξασφαλίσει ότι ο μικρότερος αδερφός της ακολουθούσε το βασιλικό πρωτόκολλο. Σε ένα δεύτερο βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 9χρονη πριγκίπισσα σηκώθηκε γρήγορα όρθια και έσφιξε τα χέρια της καθώς άρχισε να παίζει ο εθνικός ύμνος. Κοιτάζοντας τον Λούις, η Σάρλοτ χτύπησε το χέρι του δύο φορές, ωθώντας τον επίσης να κρατήσει τα χέρια του μαζί όπως τα δικά της.

Η Κέιτ πάντως απλά χαμογελούσε…

“Louis, hands down.”

Princess Charlotte bossing around her brothers will never not be funny #PrincessCharlotte#TroopingtheColour pic.twitter.com/cNDpOwWO2V

— Prie ‍♀️ (@RoyalDelhiite) June 15, 2024