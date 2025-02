«Αγωνία. Πόνος. Δεν υπάρχουν λέξεις», έγραψε ο Χέρτσογκ στο X: «Οι καρδιές μας -οι καρδιές ενός ολόκληρου έθνους- είναι συντετριμμένες. Στο όνομα του Κράτους του Ισραήλ, σκύβω το κεφάλι και ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν σας προστατεύσαμε αυτή την τρομερή ημέρα. Συγγνώμη που δεν σας φέραμε πίσω στο σπίτι ζωντανούς».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως παρέλαβε σήμερα τις σορούς τεσσάρων ομήρων που περιλαμβάνουν αυτές των δύο παιδιών της οικογένεις Μπίμπας και της μητέρας τους.

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) February 20, 2025