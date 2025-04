Η ανδρική ομάδα του Ισραήλ κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, ενώ η Ελβετία πήρε το αργυρό και η Ιταλία το χάλκινο. Ωστόσο, όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ στην τελετή απονομής, οι Ελβετοί ξιφομάχοι γύρισαν επίτηδες την πλάτη τους σε μια σιωπηλή διαμαρτυρία.

Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιδεόν Σαάρ καταδίκασε την πράξη, χαρακτηρίζοντάς την «ασεβή».

Η χειρονομία των Ελβετών ερμηνεύτηκε ευρέως ως στάση κατά της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα, όπου πάνω από 52.200 Παλαιστίνιοι – κυρίως γυναίκες και παιδιά – έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Πρέσβης της Ελβετίας στο Ισραήλ Σάιμον Γκάισμπυλερ και ο Πρόεδρος της Ελβετικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας Μαξ Χάιντσερ ζήτησαν συγγνώμη εκ μέρους της Ομοσπονδίας από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και την Ισραηλινή Ομοσπονδία Ξιφασκίας την Κυριακή, μετά το περιστατικό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αθλητές διαμαρτύρονται μέσω αθλητικών διοργανώσεων για την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Τον Μάιο του 2023, η εθνική ομάδα ξιφασκίας του Ιράκ αποσύρθηκε από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας στην Κωνσταντινούπολη λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

«Η εθνική ομάδα του Ιράκ αποσύρθηκε από τους ατομικούς αγώνες στο παγκόσμιο κύπελλο ξιφασκίας, που αποτελεί προκριματική φάση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αφού η κλήρωση την έφερε αντιμέτωπη με την ομάδα του κατοχικού Ισραηλινού καθεστώτος», ανέφερε τότε η Ιρακινή Ομοσπονδία Ξιφασκίας.

«Η απόφαση για απόσυρση ελήφθη σύμφωνα με τον νόμο που εγκρίνει το ιρακινό κοινοβούλιο και ποινικοποιεί την κανονικοποίηση σχέσεων, και σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την παλαιστινιακή υπόθεση.»

Πέρα από τη ξιφασκία, παρόμοιες πράξεις αλληλεγγύης έχουν εκδηλωθεί σε άλλα αθλήματα. Οπαδοί ποδοσφαίρου σε όλη την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική συχνά ανεμίζουν παλαιστινιακές σημαίες κατά τη διάρκεια αγώνων, ενώ πληθαίνουν οι φωνές για αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις – αντίστοιχα με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Εντείνονται οι καμπάνιες για την αναστολή της συμμετοχής του Ισραήλ σε μεγάλους διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς, όπως η FIFA και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, επικαλούμενοι τη συστηματική στοχοποίηση αμάχων στη Γάζα και τον σκόπιμο αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Congratulations to the Swiss under-23 fencing team for winning hearts❤️

They turned their back on the 1$raeli team during the medal ceremony of the European Fencing Championship in protest against GEN0CIDE pic.twitter.com/WNrWiwz4Uv

— The Resonance (@Partisan_12) April 28, 2025