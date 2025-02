Ιατρικοί αξιωματούχοι τόνισαν στους Times of Israel πως 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μια 17χρονη νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

«Αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να σταματήσουν ένα ύποπτο όχημα και να συλλάβουν έναν ύποπτο που φέρεται να έριξε το όχημα πάνω σε πολίτες σε έναν οδικό κόμβο νότια της πόλης της Χάιφας», τόνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Η ισραηλινή αστυνομία τόνισε ότι ο φερόμενος δράστης είχε εθνικιστικά κίνητρα και ήταν Παλαιστίνιος από την Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. ‘Ηταν παντρεμένος με μια Ισραηλινή υπήκοο.

«Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι στόχευσε σκοπίμως πολίτες» που περίμεναν σε στάση λεωφορείου, τόνισε η αστυνομία.

Israel Police spokesperson: “According to initial details, the person arrested by the officers is the one who carried out the attack. The terrorist ran over several people at a bus station, then proceeded to stab others and crashed into a police vehicle.”

