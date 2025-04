Ο ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών που ταρακούνησε σήμερα νωρίς το μεσημέρι την Κωνσταντινούπολη, μία από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν συγκλονίσει την τουρκική μητρόπολη τα τελευταία χρόνια, προκάλεσε πανικό σε κατοίκους, ξυπνώντας μνήμες και φόβους.

Μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι ώρα Τουρκίας και Ελλάδας δεν υπάρχουν καταγραφές για υλικές ζημιές ή θύματα, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές. Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:49 ήταν στα ανοικτά των ακτών του Σηλυβρίου, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσαν η υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD) και ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

6.2 EARTHQUAKE SHAKES ISTANBUL

A 6.2 magnitude earthquake hit near Istanbul, centered in the Sea of Marmara.

It gave the city a good shake, but no injuries or damage have been reported so far.

Turkey’s emergency agency is keeping an eye on things.

Source: Associated… pic.twitter.com/z7qNyNZuz9

