Το Σάββατο 10 Μαΐου μεταξύ 11:00 με 16:00, οι εργαζόμενοι της Foundever θα υποδέχονται τον κόσμο στα γραφεία

τους στο κέντρο της Αθήνας (3ης Σεπτεμβρίου 74-78 & Ιουλιανού 33-35, Αθήνα 104 34), έτοιμοι να μοιραστούν τις

εμπειρίες τους και τα απαραίτητα εργαλεία και τις γνώσεις σε όσους ενδιαφέρονται να πετύχουν και να αναδειχθούν

σε μια εταιρεία πρωτοπόρο του κλάδου Εξυπηρέτηση Πελατών.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία:

να περιηγηθούν στο Athens Hub της Foundever και να γνωρίσουν το εργασιακό περιβάλλον και την εταιρική

κουλτούρα της μέσα από μια ξεχωριστή ξενάγηση,

να συνομιλήσουν με μέλη των ομάδων του ανθρωπίνου δυναμικού και operations της εταιρείας,

να ενημερωθούν για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις δυνατότητες εκπαίδευσης και εξέλιξης μέσα στην

εταιρεία, και

να συμμετέχουν σε διαδραστικές παρουσιάσεις και σε σύντομες συνεντεύξεις γνωριμίας για ανοιχτές θέσεις

εργασίας που ανταποκρίνονται στα προσόντα τους.

Η συμμετοχή στην 2 η Open Career Day της Foundever προσφέρει μια μοναδική εμπειρία και μοναδικά δώρα σε όσους

επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να εξελίξουν την καριέρα τους στον τομέα της Εξυπηρέτησης Πελατών. Οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να εγγραφούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR, για να λάβουν το email επιβεβαίωσης της συμμετοχής τους

με όλα τα στοιχεία της εκδήλωσης.

Η εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την ένταξη στο δυναμικό της εταιρείας, μιας και η Foundever παρέχει συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης σε όλους τους εργαζόμενους της μαζί με ένα δυναμικό και διεθνές περιβάλλον εργασίας.

Μέχρι το τέλη του 2025, στο Athens Hub της προσφέρει περισσότερες από 230 νέες θέσεις εργασίας για γερμανόφωνους υποψηφίους και πάνω από 170 για αγγλόφωνους, ενώ διαθέτει θέσεις εργασίας και για πολύγλωσσους υποψήφιους.

Η Foundever, με περισσότερα από 1.400+ άτομα στην Ελλάδα και συνεργασίες με παγκοσμίως αναγνωρισμένες

εταιρείες σε ποικίλους κλάδους, αποτελεί έναν κορυφαίο εργοδότη στον τομέα της Εξυπηρέτησης Πελατών. Οι

διακρίσεις της ως Great Place to Work και Best WorkplaceTM for Women Hellas 2025, επιβεβαιώνουν την δέσμευση

της για ένα υποστηρικτικό, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με επίκεντρό τον άνθρωπο.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει διαρκώς στην καινοτομία, όπως με την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στις υπηρεσίες της, και ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων ιδεών, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας πελατών και την παροχή προηγμένων πολυκαναλικών λύσεων.

Ανακαλύψτε τον κόσμο της Foundever και την #FoundeverLife και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης συναρπαστικής

ομάδας!