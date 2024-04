Ωστόσο, όπως μετέδωσε το Open, σε περίπτωση που το Ισραήλ επαναλάβει το λάθος και απαντήσει θα υπάρξει εκ νέου επίθεση από την πλευρά του Ιράν.

Μάλιστα με ανακοίνωσή της η Τεχεράνη καλεί τις ΗΠΑ να μείνουν μακριά από αυτή τη σύγκρουση καθώς είναι μεταξύ του Ιράν και του σιωνιστικού καθεστώτος του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, όπως ανακοινώθηκε, ο Νετανιάχου συγκαλεί νέο ισραηλινό πολεμικό υπουργικό συμβούλιο στο στρατιωτικό αρχηγείο του Τελ Αβίβ, νωρίς την Κυριακή, μετά την επίθεση των ιρανικών drones κατά του Ισραήλ.

Čini se da je Iran bacio u igru Hajberšekan ili Dezful. https://t.co/8Vu1Au7Lvs — Dean Džebić (@Dzebic_Dean) April 13, 2024

Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ: «Το διεστραμένο κράτος θα τιμωρηθεί» λέει ο Χαμενεΐ – Καταδικάζουν Γαλλία, Βρετανία

Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε εκ νέου απόψε ότι το Ισραήλ θα «τιμωρηθεί», σε βίντεο που διανεμήθηκε από τις υπηρεσίες του μέσω X (του πρώην Twitter).

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε δεκάδες drones και πυραύλους κρουζ εναντίον του Ισραήλ. «Το διεστραμμένο καθεστώς θα τιμωρηθεί», ανέφερε ο Αλί Χαμενεΐ στο βίντεο που διαρκεί ενάμισι λεπτό και είναι εμφανώς απόσπασμα της ομιλίας την οποία εκφώνησε την Τετάρτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ισραήλ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν με πρωτοφανή δύναμη

Ο αγιατολάς Χαμενεΐ είχε ήδη διαμηνύσει την 3η Απριλίου πως θα υπάρξει ανταπόδοση εναντίον του Ισραήλ για τον βομβαρδισμό στο προξενικό τμήμα της πρεσβείας του Ιράν στη Δαμασκό, που απέδωσε στον ισραηλινό στρατό. Σε αυτόν σκοτώθηκαν επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων δυο υποστρατήγων της Δύναμης Κουντς, η οποία είναι επιφορτισμένη με τις ιρανικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Ο υπουργός Αμυνας του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε χώρα ανοίξει τον εναέριο χώρος της ή το έδαφός της για επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν, «θα λάβει την σθεναρή απάντηση της Τεχεράνης», μετέδωσε το ιρανικό ειδήσεων πρακτορείο Mehr.

Η επίθεση με drones και πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ συνιστά «σοβαρή και επικίνδυνη κλιμάκωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Το Ιράν εξαπέλυσε απευθείας επίθεση κατά του κράτους του Ισραήλ από το ιρανικό έδαφος. Παρακολουθούμε από κοντά τα φονικά drones που εστάλησαν από το Ιράν και κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Πρόκειται για μία σοβαρή και επικίνδυνη κλιμάκωση», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος.

Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ: Γαλλία και Βρετανία «καταδικάζουν» -«Παρακολουθούμε με ανησυχία», λέει η Ιταλία

Η Γαλλία «καταδικάζει» την επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, η οποία τόνισε πως επιδεινώνει την αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

Η Βρετανία, τόνισε ο πρωθυπουργός της Ρίσι Σούνακ, επίσης καταδικάζει την «επικίνδυνη» επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη και θα συνεχίσει να «προασπίζει την ασφάλεια του Ισραήλ».

«Στο πλάι των συμμάχων μας, εργαζόμαστε επειγόντως για να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση για να αποτρέψουμε κλιμάκωση. Κανείς δεν θέλει να δει νέο λουτρό αίματος», τόνισε ο κ. Σούνακ, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Η Ιταλία παρακολουθεί «με προσοχή και ανησυχία» την κατάσταση, τόνισε μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Συνομίλησα με την πρόεδρο του (υπουργικού) συμβουλίου (σ.σ. την πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι ) και τον υπουργό Άμυνας (Γκουίντο Κροσέτο), η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε σενάριο», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Πρώτη αντίδραση της ΕΕ στην επίθεση του Ιράν: Απαράδεκτη, καταδικάζουμε έντονα

«Η ΕΕ καταδικάζει έντονα την απαράδεκτη ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ» τόνισε μέσω Χ ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ. Πρόσθεσε ότι «πρόκειται για άνευ προηγουμένου κλιμάκωση και σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια».

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ καταδίκασε «σθεναρά» την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ μέσω Χ. «Καταδικάζουμε σθεναρά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στο Ισραήλ. Πρέπει να γίνουν τα πάντα για να αποτραπεί περαιτέρω περιφερειακή κλιμάκωση. Πρέπει να αποφευχθεί περισσότερη αιματοχυσία. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση με τους εταίρους μας», ανέφερε.

Strongly condemn the attack launched by Iran on Israel. Everything must be done to prevent further regional escalation. More bloodshed must be avoided. We will continue to follow the situation closely with our partners. — Charles Michel (@CharlesMichel) April 13, 2024

Ο πρεσβευτής της Γερμανίας στο Ισραήλ, ο Στέφεν Ζάιμπερτ, παρότρυνε όλους τους συμπατριώτες του στη χώρα να υπακούσουν στις οδηγίες των ισραηλινών αρχών και να παραμείνουν ασφαλείς.

«Απευθείας επίθεση άνευ προηγουμένου: ιρανικά drones πλησιάζουν το Ισραήλ και μπορεί να έρχονται κι άλλα», τόνισε ο κ. Ζάιμπερτ —ο άλλοτε κυβενητικός εκπρόσωπος— μέσω X (του πρώην Twitter), καλώντας όλους τους Γερμανούς που βρίσκονται στο Ισραήλ να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών ασφαλείας.

Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ: Η «Αληθινή Υπόσχεση» «μέρος της τιμωρίας του Ισραήλ»

Οι Φρουροί της Επανάστασης – επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν- ανακοίνωσαν απόψε πως η «μεγάλη» επιχείρηση με τη χρήση drones και πυραύλων και την οποία διεξάγουν, την βάφτισαν «Αληθινή Υπόσχεση», αποτελεί «μέρος της τιμωρίας του Ισραήλ» για τα «πολυάριθμα εγκλήματά του», όπως μετέδωσε πριν από λίγο η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Μάλιστα όπως είπαν οποιαδήποτε χώρα ανοίξει τον εναέριο χώρο της για επίθεση κατά του Ιράν θα λάβει σθεναρή αντίσταση από την Τεχεράνη.

Δεκάδες στρατιωτικά drones απογειώθηκαν λίγο πριν από τις 23:00 ώρα Ελλάδας από το Ιράν, με κατεύθυνση το Ισραήλ, όπως επιβεβαίωσε και ο ισραηλινός στρατός.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Παλαιστίνης, από τις μεγαλύτερες στο κέντρο της Τεχεράνης, για να πανηγυρίσουν την επιχείρηση, ανεμίζοντας ιρανικές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Συγκεντρώσεις έγιναν επίσης και σε άλλες πόλεις, όπως η Κομ.

Την ίδια ώρα η Ιορδανία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επίθεσης του Ιράν κατά του Ισραήλ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έγινε επίθεση από την Υεμένη και από τον Λίβανο και από όλους τους παίκτες που χρησιμοποιεί το Ιράν ενώ λίγο αργότερα ξεκίνησε και η εκτόξευση πυραύλων Κρουζ.

BREAKING: Reports that Iranian drones have begun to be intercepted over Syrian and Jordanian airspace — The Spectator Index (@spectatorindex) April 13, 2024

BREAKING: Iran has launched “pilotless aircraft” at Israel, the Israeli military has said. The IDF’s Rear Admiral Daniel Hagari speaks at a press conference. https://t.co/jfztEpPkqo Sky 501 pic.twitter.com/b6hcY2f6ay — Sky News (@SkyNews) April 13, 2024

BREAKING: REPORTEDLY 50 to 100 IRANIAN DRONES ARE HEADING FOR ISRAEL I stand Iran ✊#IranAttack #Israel #iran pic.twitter.com/eOB9UT6Dds — HASSAN (@HassanSiddiqei) April 13, 2024

⚠️ ⚠️ | … has launched of Shahed-136 Drones towards Israeli cities These drones are currently travelling over Iraq towards Israel right now A wave of attacks are… pic.twitter.com/dBBjfWjFU5 — Iran Spectator (@IranSpec) April 13, 2024

Ότι στρατιωτικοί σχηματισμοί των ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone που κατευθυνόταν προς το Ισραήλ επιβεβαίωσαν νωρίτερα τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι. Οι ίδιοι αρνήθηκαν ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των drones που καταρρίφθηκαν και τις ακριβείς τοποθεσίες. Νωρίτερα, Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι περισσότερα από 100 drones που εξαπέλυσε το Ιράν καταρρίφθηκαν έξω από τον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν πληροφορίες για εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ, κάνοντας λόγο για αναχαιτίσεις. Εκρήξεις ακούγονται και στη Δαμασκό

Όπως ανακοίνωσε το ιρακινό υπουργείο Μεταφορών, έκλεισε ο εναέριος χώρος και διέκοψε κάθε εναέρια κυκλοφορία. Τα ιρανικά drones αναμένεται να φθάσουν στο Ισραήλ στις 02.00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το CH 12 TV.

Ο απόστρατος στρατηγός Αμος Γιαντλίν δήλωσε στο Channel 12 TV ότι τα drone φέρουν το καθένα εκρηκτικά 20 κιλών και ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ είναι έτοιμη για να τα καταρρίψει. To Ισραήλ έκλεισε επίσης τον εναέριο χώρο από τις 00:30.

Παρακολουθήστε ζωντανή εικόνα

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δεκάδες drones και πυραύλους κατά του Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δεκάδες drones και πυραύλους με στόχο συγκεκριμένα σημεία στο Ισραήλ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας πλήγματα με drones κατά στόχων στο Ισραήλ, μετέδωσε το ιρανικό αγγλόφωνο δίκτυο Press TV επικλαούμενο ιρανικές πηγές.

Μέση Ανατολή: Το δραματικό διάγγελμα του Νετανιάχου

«Λαέ του Ισραήλ, τα τελευταία χρόνια και ακόμα περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες το Ισραήλ προετοιμάζεται για την πιθανότητα μίας ευθείας επίθεσης από το Ιράν», δηλώνει ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους πολίτες της χώρας που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

«Τα αμυντικά μας συστήματα είναι εξοπλισμένα και είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Το Κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό, οι IDF είναι ισχυροί, το κοινό είναι ισχυρό», προσθέτει «Εκτιμούμε τη στάση των ΗΠΑ, που βρίσκονται στο πλευρό μας καθώς και την στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και πολλών άλλων χωρών».

«Έθεσα μία ξεκάθαρη αρχή – όποιος μας πληγώσει, θα τον πληγώσουμε. Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας απέναντι σε κάθε απειλή και θα το κάνουμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Γνωρίζω ότι εσείς, οι πολίτες του Ισραήλ, διατηρείτε την ψυχραιμία σας. Σας προτρέπω να ακολουθήσετε τις εντολές της Διοίκησης Πολιτικής Προστασίας. Στεκόμαστε μαζί και με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα νικήσουμε όλους τους εχθρούς μας», καταλήγει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο διάγγελμα προς τον ισραηλινό λαό.

Israel PM #Netanyahu : ⚡ “For the past weeks #Israel has been preparing for the possibility of a direct attack from #Iran, our air defenses are deployed, we are ready for any scenario, both in attack & in defense.”#Iran #IranAttack #IranIsraelWar pic.twitter.com/E7tyHZ34JU — Pooja Sangwan ( Modi Ka Parivar ) (@ThePerilousGirl) April 13, 2024

Μέση Ανατολή: Διέκοψε το ταξίδι του ο Μπάιντεν, επέστρεψε άρον άρον στον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιστρέφει εσπευσμένα στην Ουάσινγκτον το απόγευμα του Σαββάτου (13/4).

Η τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή ανάγκασε τον Μπάιντεν να διακόψει το Σαββατοκύριακό του στο Ντελαγουέρ και να διαβουλευθεί εκτάκτως με την ομάδα του Συμβουλίου Ασφαλείας του για τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή.

Το Τελ Αβίβ από την πλευρά του δηλώνει έτοιμο να αποκρούσει οποιαδήποτε επίθεση, προσθέτοντας ότι η αντεπίθεση θα είναι άμεση και καίρια. Έχει γίνει ήδη η προεργασία με την επιστράτευση στελεχών της αεράμυνας και ενεργοποίηση στον μέγιστο βαθμό των αντιπυραυλικών συστημάτων.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ ζητά να υποστεί συνέπειες το Ιράν για την κατάληψη του πλοίου στο Στενό του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«H Τεχεράνη διαπράττει ομηρεία και πρέπει να της επιβληθούν κυρώσεις γι αυτό», δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατζ, μετά την κατάληψη φορτηγού πλοίου που συνδέεται με το Ισραήλ κοντά στο Στενό του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

«Το καθεστώς του Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι ένα εγκληματικό καθεστώς που υποστηρίζει τα εγκλήματα της Χαμάς και τώρα διεξάγει επιχείρηση πειρατείας παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Κατζ. «Καλώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ελεύθερο κόσμο να ανακηρύξουν αμέσως το σώμα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση και να επιβάλουν κυρώσεις στο Ιράν τώρα¬.

Το Ιράν “θα υποστεί τις συνέπειες της επιλογής του να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση”, προειδοποίησε σήμερα ο ισραηλινός στρατός καθώς η χώρα βρίσκεται σε συναγερμό απέναντι στις απειλές για αντίποινα από την Τεχεράνη, σύμμαχο της παλαιστινιακής Χαμάς.

«Ενισχύσαμε την ετοιμότητά μας για να προστατεύσουμε το Ισραήλ από μια νέα ιρανική επίθεση. Είμαστε επίσης έτοιμοι να απαντήσουμε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι κατέλαβε πλοίο «που συνδέεται» με το Ισραήλ στον Κόλπο.

Ισραήλ-Ιράν: 25μελές πλήρωμα στο πλοίο που κατέλαβαν οι «Φρουροί της Επανάστασης»

Είκοσι πέντε μέλη πληρώματος επιβαίνουν στο πλοίο που κατέλαβε το Ιράν κοντά στο Στενό του Ορμούζ, στον Κόλπο, ανακοίνωσε η ιταλο-ελβετική ναυτιλιακή εταιρία MSC.

Είκοσι πέντε μέλη πληρώματος επιβαίνουν στο πλοίο που κατέλαβε το Ιράν σήμερα κοντά στο Στενό του Ορμούζ, στον Κόλπο, ανακοίνωσε η ιταλο-ελβετική ναυτιλιακή εταιρία MSC.

«Με λύπη επιβεβαιώνουμε ότι το MSC Aries, ιδιοκτησίας της Gortal Shipping Inc, η οποία είναι θυγατρική της Zodiac Maritime, και ναυλώθηκε από την MSC, κατελήφθη από τις ιρανικές αρχές (που επιβιβάστηκαν) με ελικόπτερο» και «υπάρχουν 25 μέλη πληρώματος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Mediterranean Shipping Company (MSC), που έχει την έδρα της στη Γενεύη.

Η MSC είναι ο διαχειριστής και ο εμπορικός φορέας εκμετάλλευσης πλοίου που κατελήφθη σήμερα από τις ιρανικές αρχές, ανακοίνωσε η διεθνής ναυτιλιακή εταιρία Zodiac Maritime «Η MSC είναι υπεύθυνη για όλες τις δραστηριότητες του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών φορτίου και συντήρησης».

Η Zodiac ανήκει εν μέρει στον Ισραηλινό επιχειρηματία Εγιάλ Οφέρ.

Νωρίτερα, οι εταιρίες ναυτιλιακής ασφάλειας Maritime Trade Operations και Ambrey είχαν αναφέρει ότι πλοίο κατελήφθη και κατασχέθηκε από “περιφερειακές αρχές” στο Στενό του Ορμούζ μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ιράν.

Περιορισμός μετακινήσεων

Ταξιδιωτική οδηγία προς τους πολίτες τους να αποφεύγουν επισκέψεις σε Ισραήλ, Παλαιστίνη, Λίβανο και Ιράν, εξέδωσαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ενώ αεροπορικές εταιρείες τροποποιούν προσωρινά τις πτήσεις τους στην περιοχή.

Η Ολλανδία κλείνει την πρεσβεία της στην Τεχεράνη αύριο για λόγους ασφαλείας και ίσως παρατείνει το κλείσιμό της και τη Δευτέρα, ενώ εμπορικές εταιρείες τροποποιούν τις πτήσεις τους ώστε να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο πάνω από τη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανανεώνει την οδηγία που έχει δώσει προς τους Έλληνες πολίτες, ζητώντας τους να αποφεύγουν τις επισκέψεις στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη, το Ιράν και τον Λίβανο, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο να ταξιδέψουν.