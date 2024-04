«Απόψε εντοπίσαμε περισσότερα από 100 drones που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ», είπε και πρόσθεσε: «Θα ήταν πιθανόν να δούμε και άλλα κύματα drones στην πορεία».

⚡️Debris from an Iranian missile that was shot down over Amman, Jordan pic.twitter.com/8uuW9J2JbD

Ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με μαρτυρίες, τους οποίους τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αποδίδουν σε εναέριες αναχαιτίσεις. Λίγα λεπτά πριν, οι σειρήνες είχαν ηχήσει στην πόλη.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους των περιοχών των υψιπέδων του Γκολάν, της Νεβατίμ, της Ντιμόνα και της Εϊλάτ να είναι έτοιμοι να σπεύσουν στα καταφύγια αν χρειαστεί και να μην απομακρύνονται από αυτά.

Χάρτης που έδωσε στη δημοσιότητα το Ισράηλ με τα ιρανικά χτυπήματα



Οδηγίες προς τους πολίτες για την παραμονή τους στα καταφύγια έδωσε νωρίτερα με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο εκπρόσωπος των IDF, υποναύαρχος Daniel Hagari. Προειδοποίησε δε ότι οι πολίτες “μπορεί να ακούσουν εκρήξεις από αναχαιτίσεις ή πτώση συντριμμιών. Θυμίζουμε ότι αυτή την ώρα στην Ιερουσαλήμ και σε πόλεις της Δυτικής Όχθης ακούγονται ισχυρές εκρήξεις εν μέσω σειρήνων αεροπορικού βομβαρδισμού. “Σας υπενθυμίζω ότι, από όποιο σημείο και αν εκτοξεύεται η απειλή, όταν ηχεί συναγερμός πρέπει να μπείτε στο καταφύγιο και να περιμένετε εκεί για όχι λιγότερο από δέκα λεπτά”, ανέφερε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

“Θα σας ενημερώνουμε σε πραγματικό χρόνο εάν απαιτείται να παραμείνετε εκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η διάταξη εναέριας άμυνας είναι πλήρως λειτουργική και αναχαιτίζει απειλές όπου απαιτείται, ακόμη και αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, πολυάριθμα αεροσκάφη της IAF βρίσκονται στον αέρα, έτοιμα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή”. Και κατέληξε: “Δεδομένου ότι υπάρχει ποικιλία απειλών, οι συναγερμοί μπορεί να εκδοθούν σε ευρείες περιοχές”, είπε. “Συνεχίστε να ενεργείτε με υπευθυνότητα και ψυχραιμία όπως κάνατε και τηρείτε τις οδηγίες. Είμαστε ισχυροί και ικανοί να διαχειριστούμε αυτό το γεγονός”.

Βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη κατέρριψαν ιρανικά drones επάνω από περιοχές της μεθορίου Ιράκ-Συρίας, μετέδωσε το ισραηλινό δίκτυο CH 12 TV.

From where I live in Amman. I don’t know what this is. We can still hear sounds of bombing and aircraft flying. pic.twitter.com/0qt8EYbskr

