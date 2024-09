Η24χρονη Ιντίλ Μπιλγκέν (Idil Bilgen) εστέφθη στις 11 Σεπτεμβρίου Μις Τουρκία αλλά σίγουρα – όπως σχολίασαν οι χρήστες των social media– δεν είναι η πιο ωραία γυναίκα της χώρας.

Η στέψη της πυροδότησε αντιπαραθέσεις μεταξύ των χρηστών των social media σχετικά με τα πρότυπα ομορφιάς, τον σεξισμό και την πραγματική ουσία της ομορφιάς.

Celebrities της γειτονικής χώρας αλλά και πολλά δημόσια πρόσωπα έχουν συστρατευτεί για την υπεράσπιση της 24χρονης εστεμμένης, τονίζοντας τη σημασία της εσωτερικής ομορφιάς, της ευφυΐας και της ατομικότητας.

In Turkey men and women having meltdown over too tall, too educated, too gorgeous, too confident trilingual MD becoming Miss Turkey in 2024! Congrats İdil Bilgen.#ahmetçakar #idilbilgen #missturkey2024 https://t.co/EBjV3jcIiJ

— Didem Atahan (@didemnyc) September 12, 2024