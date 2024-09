Κι αυτό γιατί, πέρα από τη μεγάλη συζήτηση που πυροδότησε αυτή η κίνηση-έκπληξη για το εάν πρόκειται για ένα «κλαδί ελιάς» της βασιλικής οικογένειας στον πρίγκιπα Χάρι, δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι από τις αναρτήσεις της βασιλικής οικογένειας έχει «κοπεί» η Μέγκαν Μαρκλ.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έκαναν την έκπληξη, δεδομένης της σχέσης που έχουν επί του παρόντος με τον πρίγκιπα Χάρι, και του ευχήθηκαν μέσω social media για τα 40ά γενέθλιά του. Στην ανάρτηση που συνοδευόταν από τη λεζάντα «ευχόμαστε στον δούκα του Σάσεξ ευτυχισμένα 40ά γενέθλια σήμερα!», ο πρίγκιπας Χάρι εικονίζεται χαμογελαστός με ένα γκρι σακάκι. Η φωτογραφία αυτή ήταν τραβηγμένη στο πρώτο υπερπόντιο ταξίδι του ζευγαριού στο Δουβλίνο ως παντρεμένο ζευγάρι το 2018.

Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ

Και ενώ όλοι χάρηκαν αρχικά που ο βασιλιάς και ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, αποφάσισαν ίσως να κάνουν ένα βήμα προς την επανασύνδεση με τον ξενιτεμένο γιο και αδερφό, στη συνέχεια φαίνεται πως απογοητεύτηκαν. Κι αυτό γιατί οι βασιλικοί παρατηρητές εντόπισαν ότι στην αρχική εικόνα απεικονιζόταν και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ.

Οι εικασίες πως η δούκισσα του Σάσεξ αφαιρέθηκε σκόπιμα από την εικόνα από τη βασιλική οικογένεια έδιναν και έπαιρναν χθες στα social media, ωστόσο το παλάτι αρνήθηκε μια τέτοια εκδοχή.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του παλατιού που μίλησε στον Independent, η δούκισσα του Σάσεξ δεν αφαιρέθηκε σκόπιμα από την εικόνα και η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε στη μορφή που παραλήφθηκε. Σύμφωνα μάλιστα με τον Independent, ο πρίγκιπας Χάρι απαθανατίστηκε από πολλές διαφορετικές γωνίες -τόσο με όσο και χωρίς τη σύζυγό του- και οι αρχικές και οι περικομμένες φωτογραφίες ανέβηκαν στο Getty Images.

Υπενθυμίζεται πως η σχέση του ζευγαριού με τη βασιλική οικογένεια έχει επιδεινωθεί μετά την αποχώρησή του από την ενεργό βασιλική οικογένεια το 2020 και τις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις που έδωσαν έκτοτε.

Duchess of Sussex cropped out of photo used by Royal family for Prince Harry’s 40th birthdayhttps://t.co/VCSpmsQPCa

— Telegraph Royal Family (@TelegraphRoyals) September 16, 2024