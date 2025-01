Η 53χρονη σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων, Άννα, εξαπατήθηκε αφού την έπεισε με selfies που δημιουργήθηκαν με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης να πληρώσει για τη «θεραπεία» για τον καρκίνο αλλά και να χωρίσει από τον σύζυγό της!

Ο απατεώνας την έπεισε να δώσει σχεδόν 700.000 λίρες για τη “θεραπεία του καρκίνου”, στέλνοντάς της κακοφτιαγμένες φωτογραφίες του Μπραντ Πιτ να εμφανίζεται ασθενής με μηνύματα αγάπης.

Ο απατεώνας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στη Νιγηρία, έχει ήδη αρχίσει να προσποιείται τον Κιάνου Ριβς για να εξαπατήσει άλλους ανθρώπους.

Η σκληρή ρομαντική απάτη διήρκεσε πάνω από ένα χρόνο και κόστισε στην Άννα την περιουσία της, το γάμο της και την ψυχική της υγεία.

«Δεν ήταν εύκολο, αλλά τον βρήκαμε», δήλωσε ο Μαρβάν Ουαραμπ, ιδρυτής της ομάδας Find My Scammer, η οποία εντόπισε τον ψεύτικο Μπραντ Πιτ χρησιμοποιώντας έναν παγιδευμένο σύνδεσμο για να αποκτήσει πρόσβαση στο τηλέφωνο του απατεώνα.

Η ομάδα ανακάλυψε την ταυτότητα του, τη βάση του στη Νιγηρία και 34 ακόμα θύματα.

«Πρόκειται για μια μικρή ομάδα τριών ή τεσσάρων νέων ατόμων», δήλωσε ο Ουαραμπ στην γαλλική ιστοσελίδα 20 Minutes. Ειδικότερα, ο ιδρυτής του Find My Scammer αποκάλυψε πως με τη βοήθεια της ομάδας του έστειλε έναν παγιδευμένο σύνδεσμο «μεταμφιεσμένο» σε μήνυμα στον απατεώνα και όταν εκείνος τον «πάτησε» «οδήγησε» τους διώκτες του στο τηλέφωνό του. Μετά από αυτό ο Μαρουάν Ουαράμπ αποκάλυψε πως βρήκε την ακριβή διεύθυνση του απατεώνα στη Νιγηρία και πολλές άλλες πληροφορίες για την ταυτότητά του.

A french woman was scammed for $800,000+ by a guy pretending to be BRAD PITT

He sent AI generated videos of brad pitt

Demanding money for Kidney Transplant

She also divorced her man thinking she will get along with BRAD PITT

Sad it is !!!

— AMX (@HellooOfficial) January 14, 2025