Αστυνομικοί έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών εναντίον διαδηλωτών, κάποιοι από τους οποίους πέταξαν πέτρες στις δυνάμεις επιβολής της τάξης, πυρπόλησαν όχημα της αστυνομίας και κάδους απορριμμάτων σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας La Nación. Η εφημερίδα έκανε λόγο για 150 συλλήψεις και πολλούς τραυματίες.

Το υπουργείο Ασφάλειας της Αργεντινής έκανε λόγο για 124 συλλήψεις σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, προσθέτοντας πως 26 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανάμεσά τους ένα με τραύμα από σφαίρα που χρειάστηκε να χειρουργηθεί.

Argentine police fought running battles Wednesday with hundreds of protesters, including numerous football fans, during an anti-austerity march by pensioners in Buenos Aireshttps://t.co/0YYXMsajkf pic.twitter.com/94DQ9kx74a

