Το περιστατικό συνέβη μόλις λίγες μέρες μετά από φήμες ότι ο ράπερ ενδεχομένως δήλωσε πως είναι γκέι, σε ένα παραληρηματικό ξέσπασμα κατά της πρώην συζύγου του, Κιμ Καρντάσιαν.

Το ζευγάρι, που φημολογείται ότι περνάει κρίση, δεν είχε εμφανιστεί μαζί για σχεδόν δύο μήνες. Η εμφάνισή τους έρχεται μετά από αναφορές ότι η Μπιάνκα “το έσκασε” και ότι ο Κάνιε προσπαθεί να τη φέρει πίσω. Παράλληλα, ο Ye ξέσπασε για την επιμέλεια των παιδιών του και κατηγόρησε την Καρντάσιαν για κακή ανατροφή.

Ακόμη πιο σοκαριστικά ήταν όσα είπε σχετικά με το παρελθόν του και την παιδική του ηλικία, ισχυριζόμενος ότι είχε ανάρμοστες εμπειρίες με συγγενή του. Παρά το ότι αργότερα ανάρτησε ουράνιο τόξο και υπονόησε πως είναι “το νέο του λογότυπο”, διέψευσε αργότερα ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Σε αντίθεση με την σχεδόν γυμνή της εμφάνιση, κάλυψε το πρόσωπό της με μια καστανή περούκα με αφέλειες και συνδύασε το σοκαριστικό «ντύσιμό» της με τακούνια.

Sneako immediately covers his camera as Kanye West’s wife, Bianca Censori walks into the room pic.twitter.com/nu0w5gapql

— FearBuck (@FearedBuck) May 1, 2025