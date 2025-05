Η διάκριση Best WorkplacesTM απονέμεται σε επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για το εργασιακό τους περιβάλλον, έπειτα από μία λεπτομερή αξιολόγηση που περιλαμβάνει ανώνυμη έρευνα μεταξύ των εργαζόμενων, σε συνδυασμό με την έκθεση Culture Audit©, που καταγράφει τις πρακτικές και πολιτικές HR των επιχειρήσεων.

Η αξιολόγηση γίνεται από το Great Place to Work® Hellas, με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ALBA Graduate Business School. Με όραμα τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, η EY θέτει τους περισσότερους από 2.600 ανθρώπους της στην Ελλάδα, στο επίκεντρο, δίνοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια για να διαμορφώσουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση.

Όπως δηλώνει ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος: «Στην EY Ελλάδος, πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι στο επίκεντρο κάθε δράσης που αναλαμβάνουμε. Δημιουργούμε μία μοναδική εμπειρία, καλλιεργώντας τις αξίες της συμμετοχικότητας, της συμπερίληψης και της ισότιμης αναγνώρισης των πολύπλευρων ταλέντων και αναγκών των ανθρώπων μας. Έτσι, αναπτύσσουμε πολυσυνθετικές ομάδες εξαιρετικών επαγγελματιών, που προσφέρουν υπηρεσίες και λύσεις υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα και σε περισσότερες από 35 χώρες, μέσα από projects με πολλαπλασιαστικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Με αυτό τον τρόπο, έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη της ελληνικής αγοράς ως η κορυφαία εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στη χώρα, αλλά και ως ένα κέντρο καινοτομίας με διεθνή εμβέλεια και εμπειρία».

Η διάκριση Best WorkplacesTM είναι η πέμπτη συνολικά για την EY Ελλάδος το 2025, έπειτα από τις Great Place to Work® CertifiedTM, Best WorkplaceTM in Professional Services & Consulting, Best WorkplaceTM for Women Hellas 2025, και Top Employer 2025 (Top Employers Institute).