Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι ο ζωολογικός κήπος Ταϊζού παρουσίασε έκθεση με «σκύλους πάντα» την 1η Μαΐου, χρεώνοντας 20 γουάν (2,5 ευρώ) για να δουν το θέαμα.

Όπως αναφέρει το Sky News, όσοι ταξίδεψαν στον ζωολογικό κήπο ανακάλυψαν ότι τα ζώα ήταν στην πραγματικότητα τσόου τσόου, μια ράτσα με παχύ τρίχωμα από την Κίνα, τα οποία είχαν βαφτεί για να μοιάζουν με πάντα.

Αν και οι δικηγόροι δήλωσαν ότι «αναπόφευκτα οι επισκέπτες θα νιώσουν απογοητευμένοι και εξαπατημένοι όταν ανακαλύψουν την αλήθεια», εργαζόμενος στο ζωολογικό κήπο αρνήθηκε τις κατηγορίες για ψευδή διαφήμιση.

Taizhou Zoo in Jiangsu Province dyed two chow chow puppies black and white and promoted them as so-called “panda dogs.” pic.twitter.com/Jo7q1dBzZJ

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 5, 2024