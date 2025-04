Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για σοβαρές ζημιές στη μητρόπολη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων.

Περισσότερα από 150 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς που υπέστησαν ενώ προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν κτήρια, ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Ο σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος, μόλις 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης, στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στις γειτονικές επαρχίες Τεκίρνταγ, Γιάλοβα, Προύσα και Μπαλικεσίρ, καθώς και στην πόλη της Σμύρνης, περίπου 550 χιλιόμετρα νότια της Κωνσταντινούπολης. Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, ανάμεσά τους ένας με μέγεθος 5,3 βαθμών.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 12:49 μ.μ., κατά τη διάρκεια δημόσιας αργίας, όταν πολλά παιδιά βρίσκονταν εκτός σχολείου και γιόρταζαν στους δρόμους. Προκάλεσε εκτεταμένο πανικό στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή λόγω της απειλής ενός μεγάλου σεισμού. Πανικόβλητοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν από τα σπίτια και τα κτήριά τους στους δρόμους. Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών προέτρεψε τους πολίτες να παραμένουν μακριά από τα κτήρια.

Πάνω από 150 τραυματίες

«Λόγω του πανικού, 151 συμπολίτες μας τραυματίστηκαν πηδώντας από ύψη», ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης σε ανακοίνωση. «Η θεραπεία τους συνεχίζεται στα νοσοκομεία και δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.»

Πολλοί κάτοικοι συγκεντρώθηκαν σε πάρκα, σχολικές αυλές και άλλους ανοιχτούς χώρους, ώστε να αποφύγουν την εγγύτητα με κτήρια σε περίπτωση κατάρρευσης ή νέων σεισμών. Κάποιοι έστησαν σκηνές σε πάρκα.

«Δόξα τω Θεώ, προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα», δήλωσε ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε εκδήλωση για την Εθνική Εορτή Κυριαρχίας και την Ημέρα του Παιδιού. «Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και τον λαό μας από κάθε είδους συμφορές, καταστροφές, ατυχήματα και προβλήματα.»

The moment a person jumped from the balcony earthquake İstanbul#Deprem #istanbul pic.twitter.com/mka3eJfDb4

