Μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι ώρα Τουρκίας και Ελλάδας δεν υπάρχουν καταγραφές για υλικές ζημιές ή θύματα, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές. Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:49 ήταν στα ανοικτά των ακτών του Σηλυβρίου, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσαν η υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD) και ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

6.2 EARTHQUAKE SHAKES ISTANBUL

A 6.2 magnitude earthquake hit near Istanbul, centered in the Sea of Marmara.

It gave the city a good shake, but no injuries or damage have been reported so far.

Turkey’s emergency agency is keeping an eye on things.

Source: Associated… pic.twitter.com/z7qNyNZuz9

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 23, 2025