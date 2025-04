Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων καταστάσεων (AFAD), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο σε απόσταση 25,54 χλμ. νότια της Σηλυβρίας, προάστιο που βρίσκεται στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 6,99 χλμ. Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σηλυβρία και σε ορισμένες περιοχές στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

#BREAKING #TURKIYE #TURKEY #TURQUIA #ISTANBUL

TURKIYE :MOMENT POWERFUL EARTHQUAKE MAGNITUDE 6.1 HIT NEAR SILIVRI DISTRICT IN ISTANBUL

Depth :6.9 km – Marmara Sea.

Depth :6.9 km – Marmara Sea.

Felt in several cities around the Marmara Sea.

