Πραγματοποιήθηκε στο “E-Town”, μια ζώνη ανάπτυξης τεχνολογίας στην κινεζική πρωτεύουσα, όπου συμμετείχαν επίσης κανονικοί αθλητές.

Στο άκουσμα του πιστολιού στη γραμμή εκκίνησης του αγώνα των 21 χιλιομέτρων, υπό τον ήχο της ποπ μουσικής που έπαιζε από τα μεγάφωνα, τα ρομπότ ξεκίνησαν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα.

Στην άλλη άκρη του δρόμου, οι άνθρωποι που συμμετείχαν, έτρεξαν σε ξεχωριστή πίστα, έβγαζαν τα κινητά τους για να απαθανατίσουν τα ρομπότ.

Ένα μικρό πεσμένο στο έδαφος, τελικά σηκώηκε μόνο του μετά από λίγα λεπτά – υπό τις επευφημίες του πλήθους. Ένα άλλο, σχεδιασμένο να μοιάζει με Transformer, ξέφυγε από την πορεία του, πέφτοντας σε ένα κιγκλίδωμα.

«Το τρέξιμο σε μια πίστα μπορεί να φαίνεται σαν ένα μικρό βήμα για έναν άνθρωπο. Αλλά για ένα ανθρωποειδές ρομπότ, είναι πραγματικά ένα τεράστιο άλμα», δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ο Λιανγκ Λιανγκ, αναπληρωτής διευθυντής της επιτροπής διαχείρισης E-Town.

Today, 20 humanoid robots hit the track in Beijing for the world’s first-ever #robot half #marathon, running the full 21.1km side by side with human #athletes. pic.twitter.com/emQHrXtuMk

— Shanghai Let’s meet (@ShLetsMeet) April 19, 2025