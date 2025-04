Συγκεκριμένα, η Κέιτι Πέρι και ακόμη πέντε γυναίκες ολοκλήρωσαν μία ιστορική αποστολή στο διάστημα, ενώ επικεφαλής της αποστολής ήταν η σύντροφος του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, η οποία επέλεξε με μεγάλη προσοχή το πλήρωμα της Blue Origin.

Τις δύο γυναίκες συνόδεψαν οι Γκέιλ Κινγκ, Αμάντα Νγκουιέν, Κέρι Φλιν και Αϊσα Μπόου.

The Blue Origin all-female crew, including Katy Perry, have launched into Space. pic.twitter.com/18Oo6GAnOa

