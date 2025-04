Οι έξι celebrities είναι ενθουσιασμένες με την εμπειρία, ουρλιάζουν, αιωρούνται και χαζεύουν το φεγγάρι. Η Κέιτι Πέρι κρατώντας μια μαργαρίτα απολαμβάνει το ταξίδι της, η Κέριαν Φλιν κοιτάζει έξω από το παράθυρο το απόλυτο σκοτάδι του διαστήματος και η Αμάντα Νγκουινέ να χαμογελά ενώ αιωρείται.

✨ Weightless and limitless. pic.twitter.com/GQgHd0aw7i

Στη γη επέστρεψαν οι έξι επιβάτες του πυραύλου της Blue Origin, οι οποίες εκτοξεύτηκαν για 11 λεπτά και 100 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη.

Συγκεκριμένα, η Κέιτι Πέρι και ακόμη πέντε γυναίκες ολοκλήρωσαν μία ιστορική αποστολή στο διάστημα, ενώ επικεφαλής της αποστολής ήταν η σύντροφος του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, η οποία επέλεξε με μεγάλη προσοχή το πλήρωμα της Blue Origin.

Τις δύο γυναίκες συνόδεψαν οι Γκέιλ Κινγκ, Αμάντα Νγκουιέν, Κέρι Φλιν και Αϊσα Μπόου.

The Blue Origin all-female crew, including Katy Perry, have launched into Space. pic.twitter.com/18Oo6GAnOa

