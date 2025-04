«Η κυβέρνηση υπερβαίνει τις εξουσίες της», διαμηνύει η ηγεσία του παγκοσμίου φήμης και κύρους πανεπιστημίου. «Δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από τα συνταγματικά μας δικαιώματα», ανέφερε σε επιστολή του ο πρύτανης Αλαν Γκάρμπερ.

Κατά την προσφιλή τακτική του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε «πάγωμα» κονδυλίων, ύψους 2,2 δισ. δολαρίων, προς το πανεπιστήμιο, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν συμμορφωθεί θα αναστείλει συνολικά 9 δισ. δολάρια σε επιχορηγήσεις και συμβάσεις προς το Χάρβαρντ και τα συνεργαζόμενα νοσοκομεία του. Επίσης, απείλησε με άρση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η κυβέρνηση Τραμπ μιλάει για «ελιτισμό και νοοτροπία προνομιούχων» και ζητά δραστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του πανεπιστημίου, όπως ανασυγκρότηση του συστήματος διοίκησης, αναθεώρηση της διαδικασίας εισαγωγής φοιτητών, τερματισμό των προγραμμάτων ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης (DEI), καθώς και γενική απαγόρευση της μάσκας για λόγους ασφαλείας.

Η αντίσταση του Χάρβαρντ απέναντι στις κυβερνητικές απαιτήσεις είναι η πιο ηχηρή αντίδραση από τότε που ξεκίνησε η πίεση προς τα πανεπιστήμια στις αρχές του έτους και, όπως όλα δείχνουν, οι δικηγόροι του Χάρβαρντ είναι έτοιμοι για δικαστική μάχη.

Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια ενέδωσε στις κυβερνητικές αξιώσεις τον περασμένο μήνα για ανάλογες αλλαγές σε μια προσπάθεια να ανακτήσει επιχορηγήσεις ύψους 400 εκατ. δολαρίων, αν και οι συνομιλίες συνεχίζονται και η επιστροφή των κονδυλίων δεν είναι ακόμη βέβαιη.

Για να αντέξει την οικονομική πίεση, το Χάρβαρντ εξέδωσε ομόλογα ύψους 750 εκατ. δολαρίων προκειμένου να διασφαλίσει ρευστότητα. Παράλληλα, τη στάση του πανεπιστημίου χαιρέτισε και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, εξαίροντας το γεγονός ότι «δεν υποκύπτει στις παράνομες απαιτήσεις της κυβέρνησης».

Harvard has set an example for other higher-ed institutions – rejecting an unlawful and ham-handed attempt to stifle academic freedom, while taking concrete steps to make sure all students at Harvard can benefit from an environment of intellectual inquiry, rigorous debate and… https://t.co/gAu9UUqgjF

— Barack Obama (@BarackObama) April 15, 2025