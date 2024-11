Υπάρχουν επίσης αυτοί που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να προσεγγίσουν ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω μαζικών αποστολών e-mails. Ποια προσέγγιση σας αντιπροσωπεύει; Αν και όλοι οι παραπάνω τρόποι μπορεί να είναι αποτελεσματικοί, ένας τομέας που παραμένει υποτιμημένος είναι το blogging.

Γράφει ο *Δημήτρης Κονταράκης (Digital Strategist)

Το Διαδίκτυο: Η Ύψιστη Πηγή Πληροφορίας για τους Μεσίτες

Το διαδίκτυο είναι η νέα “αγορά” για τους μεσίτες. Σύμφωνα με έρευνες, πολλοί υποψήφιοι αγοραστές ξεκινούν την αναζήτηση του σπιτιού τους online. Πώς μπορεί το blogging να σας βοηθήσει σε αυτό;

Ενώ οι διαφημίσεις μπορούν να σας κάνουν γνωστούς, ένα blog μπορεί να είναι η γέφυρα που θα σας συνδέσει με πιθανούς πελάτες. Τα blogs έχουν τη δύναμη να ενισχύσουν τη διαδικτυακή σας παρουσία, και καθώς λίγοι μεσίτες διαθέτουν blogs, αυτό σας δίνει πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό. Η τακτική συγγραφή άρθρων αυξάνει την ορατότητά σας στο Google, διότι τα άρθρα σας μπορούν να συνδεθούν με τις αναζητήσεις χρηστών. Όσο περισσότερους αναγνώστες έχετε, τόσο περισσότερη επισκεψιμότητα κερδίζετε.

Για παράδειγμα, εάν γράψετε ένα άρθρο με τίτλο “Πώς να Αγοράσετε Ένα Σπίτι στην Αθήνα”, κάποιος που αναζητά αυτήν την πληροφορία στο Google είναι πιθανό να σας βρει και να σας θεωρήσει κατάλληλο μεσίτη.

Απλές Στρατηγικές Blogging για να Προβάλετε το Γραφείο σας

Επικοινωνήστε την Εξειδίκευσή σας

Πολλές φορές, οι πελάτες δεν έχουν πολλές πληροφορίες για να επιλέξουν έναν μεσίτη. Χρησιμοποιήστε το blog σας για να δείξετε τις γνώσεις και την τεχνογνωσία σας. Όταν οι υποψήφιοι πελάτες αναζητούν πληροφορίες για σας στο διαδίκτυο, ένα καλά δομημένο blog μπορεί να τους πείσει για την αξία σας.

Ξεχωρίστε από τον Ανταγωνισμό

Λόγω της έλλειψης blogs στον τομέα, η παρουσία σας μπορεί να είναι αρκετά μοναδική. Αν και απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, η δημιουργία περιεχομένου που να προσελκύει υποψήφιους πελάτες μπορεί να σας γλιτώσει από χρόνο που θα σπαταλούσατε σε κλήσεις.

Μοιραστείτε Ιστορίες

Η αγορά ή πώληση σπιτιού είναι μια σημαντική διαδικασία στη ζωή των περισσότερων ανθρώπων. Το blogging σας δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε μοναδικές ιστορίες πελατών σας. Αυτές οι αφηγήσεις όχι μόνο δημιουργούν μια συναισθηματική σύνδεση αλλά και δείχνουν στους πελάτες σας πώς θα είναι η συνεργασία σας.

Η προσφορά χρήσιμων πληροφοριών και η δημιουργία μιας προσωπικής σύνδεσης μπορεί να μετατραπεί σε ένα ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ. Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες και με τη σωστή στρατηγική, το blog σας μπορεί να γίνει η βασική πηγή για την ανάπτυξη του μεσιτικού σας γραφείου.

*O Δημήτρης Κονταράκης είναι Digital Strategist και ιδρυτής της εταιρείας eSteps Σύμβουλοι Internet Marketing, η οποία είναι Google Partner και του νέου site για Digital Consulting DigitalStrategist.gr

Δραστηριοποιείται στο χώρο του Internet Marketing τα τελευταία 20 χρόνια με επιτυχημένα Case Studies τόσο στο Ebay όσο και στον απαιτητικό τομέα των πωλήσεων των e-shop αλλά και Online κρατήσεων ξενοδοχείων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση της αγοράς-ανταγωνιστών και έχει εκπονήσει Digital Marketing Plan για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Έχει διατελέσει εισηγητής σε αρκετά σεμινάρια Internet Marketing, σε ομιλίες (Ε.Β.Ε.Α, XENIA) αλλά και σε Οικονομικές τηλεοπτικές εκπομπές SBC Channel και Marketing in Practice. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (Bachelor degree in Politics) και Master Degree in Marketing στο Huddersfield University UK. Επίσης, είναι πιστοποιημένος συνεργάτης (Certified) στα Google Ads (Search-Display-Video-AI Powered Shopping Αds-Apps Certification).