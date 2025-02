Γράφει ο *Δημήτρης Κονταράκης (Digital Strategist)

Οι συνήθειες των χρηστών μεταβάλλονται διαρκώς και μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι πλατφόρμες ανανεώνονται ή περνούν στη λήθη, καθώς νέες κάνουν την εμφάνισή τους στον ψηφιακό χώρο. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τόσο τη συμπεριφορά των χρηστών όσο και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τα κοινωνικά δίκτυα. Κατά συνέπεια, οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ καλούνται να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους, ώστε να συνεχίσουν να προσεγγίζουν αποτελεσματικά το κοινό τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής στις τάσεις των social media. Διαφαίνεται ότι είναι πλέον ζωτικής σημασίας για τους marketers να παρακολουθούν τις εξελίξεις στα social media. Έτσι, διασφαλίζουν ότι διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία, τις πιο σύγχρονες στρατηγικές και τις καταλληλότερες δεξιότητες για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.

Η τάση της ψηφιακής αποτοξίνωσης

Σήμερα, ο αριθμός των χρηστών των κοινωνικών δικτύων παγκοσμίως ανέρχεται στα 3,48 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 45% του παγκόσμιου πληθυσμού που χρησιμοποιεί social media. Παρόλο που η αύξηση των χρηστών παρέχει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, εμφανίζεται μία νέα τάση που αλλάζει τα δεδομένα.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να μειώσουν ή να διακόψουν τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, διαγράφοντας εφαρμογές και προφίλ. Αυτή η συμπεριφορά αντανακλάται στη μείωση των χρηστών συγκεκριμένων πλατφορμών, όπως το Facebook, ενώ άλλες, όπως το Instagram, συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Οι λόγοι που οδηγούν τους χρήστες σε αυτή την απόφαση ποικίλλουν και οι αιτίες διαφέρουν. Πολλοί αισθάνονται καταβεβλημένοι από την αδιάκοπη ροή πληροφοριών και πιστεύουν ότι τα social media επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική τους υγεία και τον τρόπο ζωής τους. Άλλοι αποστασιοποιούνται λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στις πλατφόρμες, φοβούμενοι για τα προσωπικά τους δεδομένα ή εξαιτίας της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Η σημασία της δημιουργίας κοινοτήτων στα Social Media

Ένας βασικός παράγοντας που καθορίζει την επιτυχημένη παρουσία μιας επιχείρησης στα κοινωνικά δίκτυα είναι η ποιότητα της σχέσης που αναπτύσσει με το κοινό της.

Η ευρεία δημοσίευση περιεχομένου που ενδιαφέρει μια μεγάλη μερίδα του κοινού είναι σημαντική, όμως δεν αρκεί πάντα. Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση, δημιουργώντας πραγματικές κοινότητες, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε likes και shares.

Πολλές εταιρείες διαθέτουν μεγάλο αριθμό ακολούθων, αλλά η αλληλεπίδραση με το κοινό τους είναι ελάχιστη. Αντίθετα, τα brands που επενδύουν στη δημιουργία δεσμών με τους χρήστες τους, καταφέρνουν να αυξήσουν τη δέσμευση και την επιρροή τους.

Ο ρόλος των Social Media Influencers και του “από στόμα σε στόμα” marketing

Ένα από τα πλεονεκτήματα της οικοδόμησης κοινότητας είναι η ενίσχυση του μάρκετινγκ από στόμα σε στόμα, που αναμένεται να είναι μια από τις κυρίαρχες στρατηγικές στα social media για το 2025.

Οι κοινότητες δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συνεργαστούν με micro-influencers, οι οποίοι είναι ήδη υποστηρικτές τους και μπορούν να μεταφέρουν αυθεντικές εμπειρίες και απόψεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Οι influencers έχουν εδραιωθεί ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής των κοινωνικών μέσων, προσφέροντας σημαντική αξία στα brands, ιδιαίτερα όταν εκείνα διαφημίζονται μέσω της πλατφόρμας του Instagram. Ωστόσο, η στάση των καταναλωτών απέναντί απέναντι σε μια μεγάλη μερίδα αυτών αλλάζει.

Πολλοί χρήστες τείνουν να κρατούν μια επιφυλακτική στάση απέναντι στους διάσημους influencers, καθώς θεωρούν ότι δεν είναι πάντα αυθεντικοί και ειλικρινείς για το προϊόν που διαφημίζουν. Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις, η συνεργασία με μεγάλους influencers είναι συχνά δαπανηρή και δεν έχει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αντίθετα, άτομα με μικρότερη αλλά πιο αφοσιωμένη κοινότητα, γνωστοί και ως «micro-infulencers», κερδίζουν συνεχώς έδαφος έναντι του ανταγωνισμού. Οι χρήστες τείνουν να εμπιστεύονται περισσότερο τις προτάσεις τους, καθώς τους θεωρούν πιο προσιτούς και αυθεντικούς.

Το 61% των καταναλωτών εμπιστεύεται περισσότερο τις συστάσεις φίλων και οικογενειακού κύκλου σε σχέση με τις απόψεις των διασημοτήτων.

Η αξιοποίηση των micro-influencers και η ανάπτυξη ισχυρών κοινοτήτων προσφέρει στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη επιρροή στο κοινό που αποτελεί και στόχο τους, με μικρότερο κόστος και πιο αποτελεσματικά αποτελέσματα.

*O Δημήτρης Κονταράκης είναι Digital Strategist και ιδρυτής της εταιρείας eSteps Σύμβουλοι Internet Marketing, η οποία είναι Google Partner και του νέου site για Digital Consulting DigitalStrategist.gr

Δραστηριοποιείται στο χώρο του Internet Marketing τα τελευταία 20 χρόνια με επιτυχημένα Case Studies τόσο στο Ebay όσο και στον απαιτητικό τομέα των πωλήσεων των e-shop αλλά και Online κρατήσεων ξενοδοχείων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση της αγοράς-ανταγωνιστών και έχει εκπονήσει Digital Marketing Plan για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Έχει διατελέσει εισηγητής σε αρκετά σεμινάρια Internet Marketing, σε ομιλίες (Ε.Β.Ε.Α, XENIA) αλλά και σε Οικονομικές τηλεοπτικές εκπομπές SBC Channel και Marketing in Practice. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (Bachelor degree in Politics) και Master Degree in Marketing στο Huddersfield University UK. Επίσης, είναι πιστοποιημένος συνεργάτης (Certified) στα Google Ads (Search-Display-Video-AI Powered Shopping Αds-Apps Certification).