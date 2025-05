Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Ερυθρός Σταυρός των Φιλιππίνων δήλωσε ότι το κορίτσι ήταν 4 ετών, αλλά ο υπουργός Μεταφορών Vivencio Hizon δήλωσε ότι ήταν 5 ετών.

MANILA, Philippines — The Philippine Red Cross (PRC) on Sunday confirmed that two individuals—a male adult and a 4-year-old girl—were killed after a black SUV plowed into the departure entrance of the Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 1.

