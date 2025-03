Microsoft: Τέλος η δημοφιλής εφαρμογή των Windows 10 - Αυτή είναι η οριστική ημερομηνία

χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Microsoft delegates take a selfie photograph during the launch of the Windows 10 operating system in Kenya's capital Nairobi, July 29, 2015. REUTERS/Thomas Mukoya