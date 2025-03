Η κορυφαία συνάντηση τεχνολογίας, βιωσιμότητας και βιομηχανικής καινοτομίας, με φετινή θεματική “Industry Transformation powered by #digitalfirst“, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εξασφαλίζοντας και φέτος μία πολύτιμη πηγή γνώσεων και πληροφοριών για τους παρευρισκόμενους καλεσμένους.

Ηγέτες της βιομηχανίας, πρωτοπόροι της τεχνολογίας και decision-makers από όλη την Ευρώπη, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα thought-provoking συνέδριο το οποίο φέτος επικεντρώθηκε σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την Κυβερνοασφάλεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τη Βιωσιμότητα και την Ηγεσία.

Ο κ. Ιωάννης Κάπρας, CEO της Bosch Ελλάδος, προλόγισε το Bosch Bytes Athens 2025, δηλώνοντας: «Είναι ιδιαίτερη τιμή να σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ. Ας απαντήσουμε στο προφανές ερώτημα– γιατί επιλέξαμε την Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά: Η Ελλάδα πλέον συμβαδίζει με τις εξελίξεις στην ψηφιακή οικονομία. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η Χώρα δεν υιοθετεί απλώς νέες τεχνολογικές τάσεις, αλλά θεωρείται «ψηφιακή δύναμη» και αποτελεί ένα κέντρο καινοτομίας και συνειδητό προορισμό για πρωτοπόρες τεχνολογικές εταιρείες στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Κυβερνοασφάλειας και της Βιωσιμότητας. Η ψηφιακή μετάβαση εξελίσσεται με μεγάλα άλματα και αυτός είναι ο λόγος που διεθνείς όμιλοι όπως η Bosch, θέτουν την Ελλάδα στο επίκεντρο, ενώ παρατηρούμε εξαιρετικές ευκαιρίες στη διαμόρφωση ενός ψηφιακού μέλλοντος. Για την Bosch, αυτή η μετάβαση είναι καθοριστική. Πολύς κόσμος συνδέει την Bosch με τα καταναλωτικά αγαθά και την αυτοκίνηση. Ναι μεν αποτελούν μεγάλο μέρος της ταυτότητάς μας, όμως ο αληθινός μηχανισμός πίσω από τις δραστηριότητές μας – και αυτό είναι που ολοκληρώνει την επιτυχία μας – είναι ψηφιακός. Η επιλογή μιας “digital-first” στρατηγικής δεν αφορά μόνο την καινοτομία, αλλά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την παγκόσμια βιωσιμότητα – και αυτός είναι ο λόγος που σήμερα είμαστε εδώ».

Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τον πρόλογο ο Andreas Wolter, Regional Head της Bosch Software and Digital Solutions στην Ευρώπη, αναφέροντας: «Είναι υπέροχο να επιστρέφουμε στην Αθήνα για την υλοποίηση του δεύτερου συνεδρίου Bosch Bytes. Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως βασικός παράγοντας στην ψηφιακή οικονομία, και είναι πραγματικά συναρπαστικό να φέρνουμε κοντά πρωτοπόρους και ηγέτες της βιομηχανίας σε ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον. Δημιουργήσαμε αυτή την πρωτοβουλία γιατί πιστεύουμε πως η ουσιαστική πρόοδος συμβαίνει όταν συνδεόμαστε, συνεργαζόμαστε και αλλάζουμε οπτικές μαζί. Στη Bosch Software and Digital Solutions (SDS), δεσμευόμαστε να διαμορφώσουμε ένα «εξυπνότερο» ψηφιακό μέλλον και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί—η πραγματική αλλαγή συμβαίνει όταν μοιραζόμαστε γνώση, ανταλλάσσουμε εξειδίκευση και ξεπερνάμε τα όρια. Στο Bosch Bytes δεν θα δούμε μόνο τις προοπτικές και τις δυνατότητες– έχουμε την ευκαιρία για συνεργασίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον».

Το συνέδριο πλαισιώθηκε από ουσιαστικές ομιλίες και παρουσιάσεις εκπροσώπων από εταιρείες και οργανισμούς όπως οι Libelium, Martel Innovate, ENISA, Transforma Insights, Amazon Web Services και Infineon Technologies. Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα εμπνευσμένα πάνελ συζητήσεων, με θεματικές “Regulating AI and cybersecurity in the EU: are we moving fast enough?” και “Sustainability as a competitive advantage: lessons from industry leaders.”

Το πρώτο μέρος επικεντρώθηκε στο ζήτημα της Κυβερνοσφάλειας και πιο συγκεκριμένα: Digital Threats – Digital Defence. Παρουσιάστηκε ο τρόπος που οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ασφαλούς διαβίωσης στον κυβερνοχώρο καθώς και τις απειλές και τους κινδύνους που ενέχει η μη υιοθέτηση τακτικών που διασφαλίζουν την προστασία έναντι στους ψηφιακούς κινδύνους. Ειδικότερα, ο Dr. Alexander Schellong από την εταιρία Schwarz Digits ανέφερε πως: «Το 90% των ευρωπαϊκών εταιριών εισάγουν ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται εκτός Ευρώπης – είτε από την Κίνα είτε από τις ΗΠΑ».

Το δεύτερο μέρος του συνεδρίου, με κεντρικό άξονα την Τεχνητή Νοημοσύνη και θεματική ‘Buzz vs. Best Practices’ επικεντρώθηκε στον καταλυτικό ρόλο της στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, κρίνοντας απαραίτητη την ανάδειξη της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κορυφαίο ζήτημα διαχείρισης. Ο Rob van Kranenburg από τη Martel Innovate ανέφερε: «Τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι κάτι απλό – είναι ένα κύμα». Παράλληλα, ο Jim Morrish από την Transforma Insights, εξήγησε: «Όλοι οι ρυθμιστικοί φορείς συμφωνούν πως η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να είναι «δίκαιη». Αυτό όμως είναι ανησυχητικό, διότι η δικαιοσύνη ενδέχεται να είναι υποκειμενική. Γι’ αυτό τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης δεν πρέπει να είναι λιγότερο «δίκαια» από αυτά που αντικαθιστούν».

Στην επόμενη θεματική αναλύθηκε ο τομέας της Βιωσιμότητας και ο τρόπος που αντιμετωπίζεται, πλέον, ως στρατηγικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις. Με βασικό μήνυμα ”Green is the new smart”, η Lisa Reehten, CEO της Bosch Climate Solutions, εστίασε στη σπουδαία επίδραση της βιωσιμότητας στην καινοτομία, στον τομέα του employer branding, στην ανθεκτικότητα και στην οικονομική αξία. Ωστόσο, η εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού ως προς τη βιωσιμότητα κρίνεται ακόμη απαραίτητη καθώς όπως ανέφερε η Lisa Reehten: «Όταν ρωτάμε κάποιον εάν θα δαπανούσε περισσότερα χρήματα για ένα βιώσιμο προϊόν, 9 στους 10 ανταποκρίνονται θετικά. Ωστόσο, μόλις ένα τέτοιο προϊόν κυκλοφορήσει στην αγορά, μόνο 1,5 στους 10 το αγοράζουν».

Η τελευταία θεματική με τίτλο ‘#SmarterDigital’ ήταν αφιερωμένη κυρίως στους​ πρωτοπόρους της τεχνολογίας και στον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ‘smart’ επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το φιλόδοξο project της Bosch Software Digital Solutions (SDS) πρόκεται να ταξιδέψει εντός του 2025 στην Κοπεγχάγη και το Ηνωμένο Βασίλειο, συνεχίζοντας να ενώνει ηγέτες της βιομηχανίας με κοινό όραμα τη smart μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.