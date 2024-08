Η σπουδαία αθλήτρια Nadia Comaneci ήταν έξαλλη όταν η Ρουμάνα Ana Barbosu έχασε το χάλκινό της από την Αμερικανίδα Jordan Chiles τη Δευτέρα, όταν οι προπονητές των ΗΠΑ ζήτησαν μια έρευνα που αύξησε το σκορ της Chiles και άφησε την Barbosu εκτός βάθρου να κλαίει στο πάτωμα του σταδίου.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι παίζουμε με την ψυχική υγεία και τα συναισθήματα των αθλητών όπως αυτό… ας τους προστατέψουμε», έγραψε η εννέα φορές Ολυμπιονίκης στο X.

Η Μπαρμπόσου αρχικά πίστευε ότι είχε κερδίσει ένα μετάλλιο στον τελικό του παρκέ της Δευτέρας την τελευταία ημέρα των αγώνων γυμναστικής. Η Chiles ήταν ο τελικός ανταγωνιστής και η αρχική βαθμολογία που αναρτήθηκε στον πίνακα βίντεο ήταν χαμηλότερη από αυτή του Barbosu, ωθώντας τη Ρουμάνα να αρπάξει τη σημαία της χώρας της και να αρχίσει να πανηγυρίζει.

Λίγες στιγμές αργότερα, ανακοινώθηκε ότι οι προπονητές της Chiles είχαν ζητήσει από τους κριτές να επανεξετάσουν το στοιχείο δυσκολίας της βαθμολογίας της. Αυτό οδήγησε σε άνοδο 0,1, ανεβάζοντας τη Χιλή στα 13,766 – λίγο μπροστά από τα 13,700 της Barbosu.

Όταν τα αναθεωρημένα αποτελέσματα εμφανίστηκαν, η 18χρονη Μπαρμπόσου κοίταξε ψηλά προς τη γιγαντιαία οθόνη και πάγωσε. Στη συνέχεια βιντεοσκοπήθηκε να βγαίνει από το χώρο δακρυσμένη, συντετριμμένη.

“Σε αυτό το σημείο, δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε, οπότε σκέφτηκα ότι θα προσπαθήσουμε”, είπε ο προπονητής της Team USA Cecile Landi σχετικά με την έρευνα. «Ειλικρινά δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε, αλλά όταν την άκουσα να ουρλιάζει, γύρισα και είπα «Τι;»».

Romanian gymnast Ana Bărbosu had her Olympic bronze medal taken away after American coaches complained to the jury.

The medal was stripped from Ana and awarded to American gymnast Jordan Chiles.

An earlier complaint by the Romanian team was ignored.pic.twitter.com/x8zVfRhcMI

— Daily Romania (@daily_romania) August 5, 2024