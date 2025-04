Η αστυνομία του Βανκούβερ (VPD) αναφέρει ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πολλοί έχουν τραυματιστεί μετά από επίθεση με αυτοκίνητο σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ δρόμου στο Βανκούβερ, λίγο μετά τις 8 μ.μ.

«Ο οδηγός έχει συλληφθεί», ανέφερε η VPD στο X. «Θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η έρευνα».

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3

— Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025