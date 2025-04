Το ενδιαφέρον στρέφεται στην προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για το Final Four. Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το 2-0 στο ΣΕΦ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αντιμετωπίζουν την Τρίτη 29/4 τη «Βασίλισσα» στην έδρα της, στον 3 ο αγώνα της σειράς και σε περίπτωση νίκης παίρνουν την πρόκριση για το Άμπου Ντάμπι. Σε διαφορετική περίπτωση και νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης θα ακολουθήσει και 4 ος αγώνας που θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, την Πέμπτη 1/5.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός AKTOR του Εργκίν Αταμάν ταξιδεύει για την Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου θα αναμετρηθεί δύο φορές με την Αναντολού Εφές (Τετάρτη 30/4 και Παρασκευή 2/5) μετά το 1-1 στο ΟΑΚΑ και θα επιδιώξει είτε το 2 στα 2 , είτε να πάρει τουλάχιστον μία νίκη και να επαναφέρει τη σειρά στην έδρα του σε 5 ο παιχνίδι.

Στα άλλα δύο ζευγάρια των Playoffs, η Φενερμπαχτσέ με όπλο το 2-0 στην έδρα της πηγαίνει στη Γαλλία για τη 3 η αναμέτρηση με την Παρί, η οποία θα επιδιώξει να πάρει τη νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης. Παράλληλα, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη μετά το 2-0 κόντρα στην Μπαρτσελόνα θα επιδιώξει να σφραγίσει την

πρόκριση, ενώ οι «μπλαουγκράνα» θα προσπαθήσουν να αρχικά να μειώσουν και μετά να φέρουν τη σειρά στα ίσια.

Υπενθυμίζεται ότι οι 4 ομάδες που θα προκριθούν από τη διαδικασία των Playοffs θα δώσουν ραντεβού στην Etihad Arena στο Άμπου Ντάμπι εκεί όπου θα διεξαχθεί 23-25 Μάϊου το φετινό Final Four της διοργάνωσης και θα καλυφθεί αποκλειστικά από τα κανάλια Novasports!

Παράλληλα, οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να δουν σήμερα Δευτέρα 28/4 στις 23:15 στο Novasports Prime το ντοκιμαντέρ της Skweek & Rookie Zaccharie: Inside the life of the 2024 NBA first pick" και αφορά τη φετινή χρονιά του πρωτοεμφανιζόμενου στο ΝΒΑ Richaser Zaccharie με την ομάδα των Atlanta Hawks.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Δευτέρα 28 Απριλίου 2025

 23:15 "Rookie Zaccharie: Inside the life of the 2024 NBA first pick" Novasports

Prime

Τρίτη 29 Απριλίου

 20:30 Playmakers, Α΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και

τη Δώρα Παντέλη

 21:30 EuroLeague Play Offs – 3ος αγώνας: Παρί-Φενερμπαχτσέ Novasports4 σε

περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

 22:00 EuroLeague Play Offs: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός Novasports Prime σε

περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

 24:00 Playmakers, Β΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και

τη Δώρα Παντέλη

Τετάρτη 30 Απριλίου

 19:15 Playmakers, Α΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και

τη Δώρα Παντέλη

 21:30 EuroLeague Play Offs – 3ος αγώνας: Μπαρτσελόνα – Μονακό Novasports4 σε

περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

 22:00 EuroLeague Play Offs: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports

Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

 22:45 Playmakers, Β΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και

τη Δώρα Παντέλη

Πέμπτη 1 Μαΐου

 20:30 Playmakers, Α΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και

τη Δώρα Παντέλη

 21:30 EuroLeague Play Offs – 4ος αγώνας (εάν χρειαστεί): Παρί-Φενερμπαχτσέ

Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

 22:00 EuroLeague Play Offs (εάν χρειαστεί): Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός

Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

 24:00 Playmakers, Β΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και

τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 2 Μαΐου

 19:00 Playmakers, Α΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και

τη Δώρα Παντέλη

 20:30 EuroLeague Play Offs: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports

Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

 21:45 EuroLeague Play Offs – 4ος αγώνας (εάν χρειαστεί): Μπαρτσελόνα – Μονακό

Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

 22:30 Playmakers, Β΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και

τη Δώρα Παντέλη

