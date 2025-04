Από τις 12 Μαΐου, δώδεκα αρχαία έργα από το Institute for the Study of Ancient Cultures Museum (ISAC) του Πανεπιστημίου του Σικάγο, μαζί με τη γενειοφόρο ανδρική κεφαλή με στεφάνι από φύλλα βελανιδιάς, έργο που χρονολογείται μεταξύ 480–400 π.Χ. από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, θα εκτεθούν στο πλαίσιο της νέας έκθεσης «Allspice – Michael Rakowitz and Ancient Cultures», καρπός συνεργασίας του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και του Μουσείου Ακρόπολης.

Tο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά χθες επί του δανεισμού των δεκατριών πολύτιμων αυτών αρχαίων ευρημάτων από το ISAC για τις ανάγκες της έκθεσης. Τα αρχαία αυτά έργα θα συνοδεύονται από είκοσι τέσσερις τόμους του εμβληματικού «Ασσυριακού Λεξικού του Σικάγο»- ενός κορυφαίου επιστημονικού έργου του 19ου αιώνα για τη μελέτη της ακκαδικής γλώσσας και της Μεσοποταμίας. Στο πλαίσιο της έκθεσης, θα εκτεθούν επίσης 48 σύγχρονα έργα του Ιρακινοαμερικανού καλλιτέχνη εβραϊκής καταγωγής, Michael Rakowitz.

Οπως αναφέρθηκε χθες, η έκθεση, που θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου, στοχεύει μέσω της σύγχρονης παρουσίασης και διαλόγου αρχαίων έργων από το Μουσείο του Ινστιτούτου στο Σικάγο και των σύγχρονων έργων του Michael Rakowitz, στην ανάδειξη θεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, της απώλειας αυτής στην πατρίδα του καλλιτέχνη (Ιράκ), αλλά και της αποκατάστασής της, της επιβίωσης πολιτισμού και της δημιουργίας πολιτισμού.

Οι αρχαιότητες από το Ινστιτούτο στο Σικάγο αποτελούν μάρτυρες της ανθρώπινης Ιστορίας από το 2900 π.Χ. μέχρι το 1600 π.Χ. που ήρθαν στο φως από ανασκαφές στην περιοχή του Ιράκ (1903 – 1937). Πρόκειται για ευρήματα που χρονολογούνται στην Πρώιμη Δυναστική Περίοδο, αποτελούν ζωντανά τεκμήρια της ζωής της Μεσοποταμίας, φέρνοντας στο παρόν τις πήλινες και λίθινες μορφές της 3ης και της 2ης χιλιετίας π.Χ. Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν θραύσμα λίθινου αγγείου με ανδρική μορφή που κρατά γεωργικό εργαλείο, πήλινος πίνακας παιχνιδιού, τμήμα πήλινης πλάκας με μουσικό που παίζει λαούτο, αλλά και μορφές από ασβεστόλιθο, που φέρουν θεατές και αθέατες πτυχές της Ιστορίας.

Την επιμέλεια της έκθεσης, που θα λάβει χώρα στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Μ.Α. έχει η διευθύντρια του Οργανισμού ΝΕΟΝ, Ελίνα Κουντούρη, και ο καθηγητής, διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης.

Ο Michael Rakowitz δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό. Το 2021 συμμετείχε με έργο του στην έκθεση «Portals | Πύλη», την οποία διοργάνωσε ο Οργανισμός ΝΕΟΝ σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων.

Ιστορίες της Αθήνας στον σταθμό Μετρό Εξαρχείων

Κατά τις εργασίες κατασκευής του σταθμού Μετρό Εξαρχείων αποκαλύφθηκε, στο νότιο τμήμα της πλατείας, κτιριακό συγκρότημα που χρονολογείται στα τέλη του 19ου ή τις αρχές του 20ού αιώνα. Το κτίριο, συνολικής έκτασης 310 τ.μ., περιλαμβάνει δωμάτια με υπόγεια, πηγάδι και δάπεδα από ασβεστοκονίαμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 20 ακέραια ακροκέραμα με σφραγίδα του διάσημου της εποχής κεραμοποιού, Αργύρη Νάστου, καθώς και ένα γυάλινο φιαλίδιο κατασκευής μετά το 1870. Ηρθαν στο φως επίσης χάλκινα νομίσματα υποδιαιρέσεις της δραχμής, καθώς και κάλυκες στρατιωτικών όπλων της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι ενισχύουν την άποψη της χρήσης του χώρου έως τα Δεκεμβριανά. Το ΚΑΣ γνωμοδότησε θετικά επί της διάλυσης των καταλοίπων και την έκθεση των ευρημάτων που καταγράφουν όψεις της αστικής ζωής στην Αθήνα μέσω εκθεσιακού χώρου με εποπτικό υλικό, ενισχύοντας τη σύνδεση των πολιτών με την Ιστορία της πόλης.