Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος έχασε το έλεγχο του αυτοκινήτου και παρέσυρε πολλούς πεζούς που βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα στον δρόμο.

Από την παράσυρση τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άτομα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Κοπεγχάγης γράφουν στο «X» ότι ένα άτομο χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στη Γέφυρα της Βασίλισσας Λουίζας στην Κοπεγχάγη.

Η γέφυρα βρίσκεται δίπλα στις λίμνες στην πρωτεύουσα.

DDF BREAKING — SILENCE IN COPENHAGEN

A car plows into pedestrians in Denmark’s capital — multiple injured.

The headlines are cautious. The facts are blurred.

And once again, the usual voices are silent.

The Muslim elite in Europe — quick to accuse, quick to cry… pic.twitter.com/26A2LqlhZa

— General_QuackerDDF (@CarmeliBarak) April 30, 2025