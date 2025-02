Αυτή η λήκυθος δεν είναι, όμως, το μοναδικό αρχαίο αντικείμενο που επαναπατρίζεται αυτές τις ημέρες από τις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας στις ΗΠΑ, σήμερα η υπουργός Πολιτισμού θα παραστεί στην τελετή επαναπατρισμού της χάλκινης κεφαλής Γρύπα από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (MET) της Νέας Υόρκης, που έπειτα από επίσημη διεκδίκηση των ελληνικών αρχών επιστρέφει εκεί όπου ανήκει, στην Αρχαία Ολυμπία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί τελετή επαναπατρισμού έντεκα αρχαίων αντικειμένων, έπειτα από απόφαση της Εισαγγελίας της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον πραγματοποιήθηκε η τελετή επαναπατρισμού αττικού μελανόμορφου ληκυθίου από το Μουσείο Glencairn, παρουσία της Λίνας Μενδώνη. Το ληκύθιο, ύψους 12 εκατοστών, το οποίο παρέδωσε η επιμελήτρια του μουσείου, Γουέντι Κλόστερμαν, φέρει, επί λευκού βάθους, μελανόμορφη παράσταση μάχης της Αθηνάς εναντίον Γίγαντα, με δύο οπλίτες εκατέρωθεν του πολεμικού επεισοδίου.

Αποτελεί εύρημα από την ανασκαφή του τάφου 14 στο νεκροταφείο του Κεραμεικού της Αθήνας. Το αγγείο ήρθε στο φως το 1910 και απομακρύνθηκε υπό άγνωστες συνθήκες, μεταξύ του 1936 και του 1976, όπως κατέδειξε η έρευνα του Glencairn και του ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού διά της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών.

Επειτα από την απομάκρυνσή του από την Ελλάδα, το αντικείμενο πωλήθηκε σε δημοπρασία και ο ιδιώτης που το αγόρασε το δώρισε ανώνυμα στο αμερικανικό μουσείο. Κατά τον χαιρετισμό της, η Λίνα Μενδώνη εξέφρασε βαθύτατη ευγνωμοσύνη προς τη διοίκηση του Glencairn, κάνοντας λόγο για «μια πράξη με τεράστια συμβολική και ουσιαστική σημασία» και επισημαίνοντας ότι η επιστροφή αυτού του αντικειμένου πραγματοποιείται «χάρη στη γενναιόδωρη και τη συμβολικά σημαντική χειρονομία» του διευθυντή του μουσείου, δρος Μπράιαν Χέντερσον.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια τελετή επιστροφής που προκύπτει από επίσημη διεκδίκηση των ελληνικών αρχών. Ο χάλκινος Γρύπας από την Ολυμπία, ο οποίος είχε καταλήξει στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, επιστρέφει εκεί όπου ανήκει έπειτα από μια διαδρομή σχεδόν ενός αιώνα… Είναι ένα τεχνούργημα του 7ου π.Χ. αιώνα, ένα από τα καλύτερα σωζόμενα έργα του είδους, το οποίο θα παραδοθεί σε ειδική τελετή επισφραγίζοντας την επιτυχημένη διεκδίκησή του από το υπουργείο Πολιτισμού. Με ύψος 25,8 εκατοστά, η κεφαλή Γρύπα προέρχεται από έναν χάλκινο αναθηματικό λέβητα, από αυτούς που ήταν αφιερωμένοι στα αρχαία ιερά.

Επίσης, αύριο αναμένεται να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα έντεκα τεχνουργήματα, ενώ η υπουργός Πολιτισμού θα συμμετάσχει σε πάνελ με τίτλο «Cultural Heritage Now: The Cyclades at The MET, a New Model of Collaboration», που θα διεξαχθεί στο MET, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία και την επιστροφή των πολιτιστικών θησαυρών στη χώρα καταγωγής τους.

Μετά την τελετή παράδοσής τους μάλιστα θα πραγματοποιηθεί παρασημοφόρηση με το παράσημο του «Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα» του ελληνικής καταγωγής βοηθού εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Μάθιου Μπογκτάνος, ο οποίος έχει επιτελέσει σπουδαίο έργο στην πάταξη της αρχαιοκαπηλίας διεθνώς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στις ΗΠΑ, η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με τον Αμερικανό υφυπουργό Εξωτερικών για τη Δημόσια Διπλωματία, Ντάρεν Μπίτι, και τον βοηθό υφυπουργό για θέματα Παιδείας και Πολιτισμού, Σκοτ Ουάινχολντ. Κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βούλησή τους για περαιτέρω ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας έτσι την ξεχωριστή σημασία του πολιτισμού.