Οι δύο συναυλίες που θα γίνουν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο, στις 8 και 9 Ιουνίου έχουν γίνει ήδη sold out. Η παγκόσμια περιοδεία τους, «», είναι μια αποστολή αφύπνισης για την Γη.

Οι Coldplay, μετά την τεράστια επιτυχία της sold-out καλοκαιρινής περιοδείας του 2023 που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ με ένα θεαματικό show για τέταρτη συνεχή μέρα στο Άμστερνταμ, ανακοίνωσαν σήμερα μια τρίτη σειρά ευρωπαϊκών ημερομηνιών για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2024, ως μέρος του Music Of The Spheres World Tour που έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ πωλήσεων έως τώρα.

Οι ημερομηνίες περιλαμβάνουν εμφανίσεις του συγκροτήματος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία, καθώς και την πρώτη τους εμφάνιση στη Ρώμη μετά το 2003 και στη Βουδαπέστη μετά το 2008.

Οι fans μπορούν να εγγραφούν στο Coldplay.com για να αποκτήσουν πρόσβαση στην πρώτη φάση προπώλησης εισιτηρίων η οποία ξεκινά για ολόκληρη την περιοδεία την Τρίτη 25 Ιουλίου.

Η προπώληση στο Coldplay.com θα ξεκινήσει στις 09:00 (τοπική ώρα) στην Αθήνα, το Βουκουρέστι, τη Βουδαπέστη, τη Λυόν, τη Ρώμη και το Ελσίνκι και στις 10:00 (τοπική ώρα) στο Ντύσελντορφ, το Μόναχο, τη Βιέννη και το Δουβλίνο. Η γενική προπώληση για όλες τις πόλεις θα ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου στις 10:00.

Από την πρώτη μέρα του Music Of The Spheres World Tour τον Μάρτιο του 2022, οι Coldplay έχουν πουλήσει περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια εισιτήρια ο μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων που έχει πουληθεί για οποιαδήποτε περιοδεία τα τελευταία δύο χρόνια. To tour έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς, και έχει αποσπάσει διακρίσεις όπως Favorite Touring Artist στα AMAs 2022 και Tour of The Year στα iHeartRadio Awards 2023.

Τον περασμένο μήνα, μια έκθεση από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης αποκάλυψε ότι η τρέχουσα περιοδεία των Coldplay έχει μέχρι στιγμής μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 47% σε σχέση με την προηγούμενη περιοδεία τους το 2016/17 (σε έναν υπολογισμό show προς show) και ότι έχουν φυτευθεί 5 εκατομμύρια δέντρα ανά τον κόσμο (ένα για κάθε εισιτήριο που έχει πουληθεί).

Οι νέες ημερομηνίες είναι οι παρακάτω

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

8 και 9 : Αθήνα – Ολυμπιακό Στάδιο

12: Βουκουρέστι – Arena Națională

16: Bουδαπέστη – Puskas Arena

22: Λυόν – Groupama Stadium

23: Λυόν – Groupama Stadium

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

12: Ρώμη – Stadio Olimpico

13: Ρώμη – Stadio Olimpico

20: Ντύσελντορφ – Merkur Spiel-Arena

21: Ντύσελντορφ – Merkur Spiel-Arena

28: Ελσίνκι- Olympiastadion

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

15: Μόναχο – Olympiastadion

17: Μόναχο – Olympiastadion

21: Βιέννη – Ernst-Happel-Stadion

22: Βιέννη – Ernst-Happel-Stadion

29: Δουβλίνο – Croke Park

30: Δουβλίνο – Croke Park

Οι Coldplay επιβεβαίωσαν επίσης ότι θα διαθέσουν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων Infinity Tickets για τις συναυλίες τους σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τα Infinity Tickets εκδίδονται και κυκλοφορούν για κάθε συναυλία του Music Of The Spheres World Tour σε μια προσπάθεια των Coldplay να κάνουν τις εμφανίσεις τους προσβάσιμες στους fans τους σε οικονομική τιμή. Κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει έως δύο Infinity Tickets, τα οποία πρέπεθ να αγοράζονται σε ζεύγη και θα βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο.

Βρείτε τα εισιτήρια εδώ

