Οι συναυλίες, μέρος της παγκόσμιας περιοδείας του συγκροτήματος Music of the Spheres, ήταν οι πρώτες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο των 50.000 θέσεων, ο οποίος άνοιξε επίσημα τον Μάρτιο μετά από χρόνια προσμονής.

Για τέσσερις νύχτες από τις 8 έως τις 12 Απριλίου, το Kai Ta υποδέχτηκε περίπου 200.000 θαυμαστές – όχι μόνο κατοίκους του Χονγκ Κονγκ, αλλά επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο που μετέτρεψαν τις συναυλίες σε μίνι διακοπές, με περιηγήσεις στα αξιοθέατα, εξερεύνηση της τοπικής κουζίνας ακόμη και φιλανθρωπικό έργο, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Τις εμπειρίες τους από το ταξίδι στον Χονγκ Κονγκ για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του βρετανικού ροκ συγκροτήματος περιέγραψαν στην εφημερίδα The South China Morning Post θαυμαστές από διάφορες χώρες.

Μεταξύ άλλων ο Τζέι Ντέλα Κρουζ Ίνγκλς Τζ. από τις Φιλιππίνες δεν εντυπωσιάστηκε μόνο από την εμφάνιση των Coldplay αλλά και το νέο στάδιο Kai Tak.

«Ήταν εντυπωσιακό καθώς περπατούσαμε προς το στάδιο, η αρχιτεκτονική είναι υπέροχη» είπε. «Και είχαμε την παραμικρή ταλαιπωρία στα μέσα μεταφοράς» είπε.

Η οικογένεια επέλεξε να δει τους Coldplay στο Χονγκ Κονγκ και στους άλλου σταθμούς του συγκροτήματος, κυρίως επειδή οι Φιλιππινέζοι μπορούν να εισέλθουν στην πόλη χωρίς βίζα για διαμονή λιγότερο από 14 ημέρες, είπε.

Η εξαμελής οικογένεια έμεινε για τέσσερις νύχτες, ξοδεύοντας 4.000 δολάρια Χονγκ Κονγκ σε δύο δωμάτια σε έναν ξενώνα. Συμμετείχαν επίσης σε εθελοντική εργασία με τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, εξερεύνησαν τη Disneyland, το μοναστήρι Chi Lin, το Tai Kwun και τη Λεωφόρο των Αστέρων στο Tsim Sha Tsui, καθώς και μια πεζοπορία στο Braemar Hill.

Επισκέπτες όπως η οικογένεια από τις Φιλιππίνες βοήθησαν στη διοχέτευση εσόδων περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην οικονομία του Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Τουρισμού, οι επισκέπτες τις ημέρες των συναυλιών ξόδεψαν κατά μέσο όρο 1.300 δολάρια Χονγκ Κονγκ.

Το Χονγκ Κονγκ στοιχηματίζει σε εκδηλώσεις – υπερπαραγωγές, καθώς η πόλη τοποθετείται ως κορυφαίος ασιατικός προορισμός για συναυλίες παγκόσμιας κλάσης, αθλητικά τουρνουά και πολιτιστικά θεάματα.

Για παράδειγμα, στα τέλη Μαρτίου, όταν η Art Basel Hong Kong 2025 και η διοργάνωση ράγκμπι Hong Kong Sevens διοργανώθηκαν ταυτόχρονα, περισσότεροι από τους μισούς επιβάτες στο τελεφερίκ Ngong Ping 360 ήταν επισκέπτες εκτός πόλης, ενώ τα ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας ανέφεραν σχεδόν πλήρη πληρότητα, ανέφερε στην εφημερίδα China Daily η Γραμματέας Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού του Χονγκ Κονγκ, Rosanna Law Shuk-pui.

H υπεύθυνη Πολιτισμού τόνισε τη μοναδική θέση του Χονγκ Κονγκ ως παγκόσμιου πολιτιστικού κόμβου «Η Ανατολή συναντά τη Δύση», εξυπηρετώντας δύο βασικές λειτουργίες: προβολή κινεζικών πολιτιστικών προϊόντων σε διεθνές κοινό και επιτρέποντας στους Κινέζους επαγγελματίες του δημιουργικού τομέα να δοκιμάσουν και να βελτιώσουν τις προτάσεις τους μέσω παγκόσμιας ανατροφοδότησης προτού τα έργα τους κυκλοφορήσουν ευρύτερα.

