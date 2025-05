Ο διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ είχε άλλωστε πολύ καλή σχέση με τη μουσική. Ετσι με αφετηρία τις αναφορές, τις εμμονές και τις εικόνες που τον σημάδεψαν, το χορευτικό λεξιλόγιο που δημιούργησε και τις ετερόκλητες μουσικές που παίζουν στα ακουστικά του, δημιούργησε ένα μανιφέστο μιας γενιάς που εφορμά για να σαρώσει τα πάντα.

Να σημειώσουμε ότι η «Χρυσή εποχή» αποτελεί την πρώτη συμπαραγωγή του Μπαλέτου της ΕΛΣ με το Φεστιβάλ Χορού Βελιγραδίου και έρχεται στην Αθήνα μετά τη θριαμβευτική παγκόσμια πρεμιέρα στο κατάμεστο Εθνικό Θέατρο της Σερβίας στο Νόβι Σαντ, με το διεθνές κοινό του Φεστιβάλ να χειροκροτεί όρθιο τους συντελεστές. Παρουσιάζεται για πέντε μοναδικές παραστάσεις στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ απόψε αύριο, καθώς και στις 14, 16 και 17 Μαΐου.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, ο οποίος επίσης υπογράφει και τα σκηνικά της παραγωγής, σημειώνει: «Χρυσή εποχή, ένα νέο κύμα θα σαρώσει τα πάντα, εικόνες από το παρελθόν ή από το μέλλον, σκέψεις για τον έρωτα, την πίστη, την απουσία, την εγκατάλειψη. Ο άνθρωπος αλλά και ο τόπος. Είμαστε ντυμένοι ή γυμνοί όπως ο αυτοκράτορας; Είμαστε ελεύθεροι ή πολιορκημένοι; Είμαστε μαριονέτες του Θεού ή ταξιδιώτες στον χειμώνα, κουβαλώντας πάντα μέσα μας τις νύχτες του καλοκαιριού; Σε ένα ρινγκ παλεύουμε με τον εαυτό ή με τη σκιά μας, μέσα σε λίμνες σκοτεινές αλλά και γαλάζιες.

Ζούμε στη χώρα του ποτέ, σε ουτοπικές Αρκαδίες, σε μαγεμένους Κιθαιρώνες, σε ουτοπίες ή σε αόρατες πόλεις; Γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή μας αλλά και την ανθρωπότητα, ένα mixtape από μουσικές και τραγούδια σε γραμμόφωνα, μπομπίνες, πικάπ, γουόκμαν, boombox αλλά και μια μικρή ορχήστρα που συνοδεύει, όπως στον Τιτανικό, την ανθρωπότητα που χάνεται. Μια μουσική Βαβέλ. Ψάχνουμε την ειρήνη ή ένα κομμάτι της «Αμερικής»; Τι είναι αυτός ο λευκός θόρυβος γύρω μας; Ισως ένας άνεμος που σαρώνει αυτά τα 35 χρόνια δημιουργίας, υπερβαίνοντας τα όρια της σκέψης, της κίνησης, της ερμηνείας, τα όρια του σώματος. Αλλωστε το σώμα θυμάται! Κάποτε είχα συναντήσει έναν λυπημένο βατραχάνθρωπο και μου μίλησε για την τρελή ευτυχία, που μοιάζει με την ωραία κοιμωμένη μέσα μας, έτοιμη να εκραγεί μετά από μια αιφνίδια αποσυμπίεση σε ένα ξενοδοχείο που περνάν οι εποχές. Και τελικά πάμε στο πρώτο ερώτημα: Μήπως είστε της εκδρομής; Happy End».

H «Χρυσή Εποχή» έρχεται να μιλήσει για το σήμερα και το αύριο του χορού, αλλά την ίδια στιγμή λειτουργεί σαν ένας αντικατοπτρισμός του mixtape της 35ετούς πορείας του Κωνσταντίνου Ρήγου, όπου οι έννοιες της ειρωνείας και της νοσταλγίας μοιάζουν ταυτόσημες. Από την ΚΣΟΤ, την άνοιξη του ελληνικού χορού κατά τη δεκαετία του ’90 και το χοροθέατρο ΟΚΤΑΝΑ, στο Θέατρο Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Εθνικό Θέατρο, το Φεστιβάλ Αθηνών και την Εθνική Λυρική Σκηνή, το εικονοκλαστικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα του Κωνσταντίνου Ρήγου υπερβαίνει τα όρια του χορού και συνομιλεί με τις τέχνες που τον περιβάλλουν. Από τη δεκαετία του ’90 έως τη νέα εποχή του Μπαλέτου της ΕΛΣ, ο Κωνσταντίνος Ρήγος θέτει σε κάθε κίνηση που χορογραφεί νέα ερωτήματα για το κλασικό μπαλέτο, τον σύγχρονο χορό, το χοροθέατρο, τη χρήση της μουσικής, το κινησιολογικό του αλφάβητο, τις εικόνες, τη μουσική, το τραγούδι και τον λόγο.

Στη δραματουργία συνεργάζεται η Ερι Κύργια, το εικαστικό έργο υπογράφει ο Πέτρος Τουλούδης, τα κοστούμια η Daglara, τους φωτισμούς ο Χρήστος Τζιόγκας και τα βίντεο ο Βασίλης Κεχαγιάς.

Από Βέρντι και Μπιζέ μέχρι Χιώτη και Λοΐζο

Με τις μουσικές επιλογές του Κωνσταντίνου Ρήγου και με συνεργάτη τον Θοδωρή Ρέγκλη στην πρωτότυπη μουσική δημιουργία, η «Χρυσή Εποχή» έχει τον ήχο ενός ξέφρενου χορευτικού πάρτι, στη διάρκεια του οποίου «παίζουν» από πειραγμένες μελαγχολικές συνθέσεις του Βέρντι και του Μπιζέ έως ελληνικά τραγούδια των Χιώτη, Λοΐζου και Μαμαγκάκη, αλλά και ροκ και τζαζ επιτυχίες των δεκαετιών του ’60 και του ’70. Από την άρια «Addio del passato» και τον στίχο από το Hotel California «Some dance to remember, some dance to forget» έως τα κείμενα και τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν special guests, όπως, μεταξύ άλλων, οι Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μυρτώ Βασιλείου, Δημήτρης Καπουράνης, Idra Kayne, Δωροθέα Μερκούρη, Κωνσταντίνος Μπιμπής και Ελενα Τοπαλίδου, η «Χρυσή Εποχή» φιλοδοξεί να μας θυμίσει ότι, καθώς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό που είμαστε, οφείλουμε να συνεχίζουμε να χορεύουμε για να υπάρχουμε.

Info: Κωνσταντίνος Ρήγος, «Χρυσή Εποχή». Μπαλέτο ΕΛΣ • Νέα παραγωγή. Συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Χορού Βελιγραδίου. 9, 10, 14, 16, 17 Μαΐου 2025. Ωρα έναρξης: 19.30 . Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στην παράσταση εμφανίζονται γυμνά σώματα. Εισιτήρια: €10-€70. Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ 2130885700) και www.ticketservices.gr