Τελευταίος σταθμός πριν από την εκκίνηση του παρατεταμένου σπριντ μέχρι τις κάλπες του 2027, είναι η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, τον Φεβρουάριο του 2025. Οι προσπάθειες κομμάτων της αντιπολίτευσης να αναγορεύσουν την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας σε μείζον πολιτικό ζήτημα, αγνοούν την αλλαγή του Συντάγματος, η οποία αποσυνδέει τη συνέχιση της κυβερνητικής θητείας από αυτή τη «μάχη».

Υψηλός συμβολισμός

Ωστόσο η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας δεν στερείται πολιτικής σημασίας. Ιδιαίτερα όταν συνδέεται, έστω σε συμβολικό επίπεδο, με την ισχύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, όπως φαίνεται, αν και ο Κ. Μητσοτάκης αποφεύγει την ονοματολογία ακόμα και με συνεργάτες του, έχει σαν στόχο τη μη αμφισβήτηση της πολιτικής κυριαρχίας της και την ανάδειξη της αδυναμίας της αλληλοσυγκρουόμενης αντιπολίτευσης να καταλήξει σε μια πρόταση. Το άμεσο «κάψιμο» της υποψηφιότητας του Χ. Ράμμου θεωρείται απολύτως ενδεικτικό της εσωτερικής αντιπαράθεσης, που υπάρχει μεταξύ ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς και Πλεύσης Ελευθερίας. Ενώ η Ελληνική Λύση και η Α. Λατινοπούλου, με την καμένη πρόταση για τον Κ. Καραμανλή, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται, ουσιαστικά έχουν αυτοεξαιρεθεί από τις εξελίξεις.

Στο τραπέζι

Οπως φαίνεται, στο τραπέζι υπάρχουν τρεις προτάσεις, εκτός κι αν επιβεβαιωθούν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα καταλήξει σε πρόσωπο-έκπληξη που θα είναι out of the box. Η προσπάθεια εργαλειοποίησης της ενδεχόμενης εκ νέου υποψηφιότητας της νυν Προέδρου της Δημοκρατίας -κυρίως εκ μέρους του Α. Τσίπρα και τμήματος του ΠΑΣΟΚ- μάλλον αποδυναμώνει το ενδεχόμενο δεύτερης θητείας της Κ. Σακελλαροπούλου. Αντιθέτως, στο τραπέζι φαίνεται πως παραμένουν τρία πρόσωπα, εκτός του «προσώπου-έκπληξη», που αν υπάρχει, το ξέρει μόνο ο Κ. Μητσοτάκης: Κ. Τασούλας, Ν. Δένδιας και Γ. Στουρνάρας.

Σημαντικό ρόλο θα παίξει το τελικό κριτήριο επιλογής του προσώπου. Θα είναι η συσπείρωση της παραδοσιακής βάσης της Ν.Δ. ή θα σηματοδοτεί την παραμονή στη στόχευση του κέντρου; Την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων και την τελική απόφαση την έχει στα χέρια του ο πρωθυπουργός. Ο οποίος μάλιστα είναι απαλλαγμένος και από εθιμικό δίκαιο, ο προτεινόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας να προέρχεται από την αντιπολίτευση. Το «δίκαιο» αυτό ουσιαστικά ίσχυε γιατί η επίτευξη της πλειοψηφίας των 180 ψήφων υπαγορευόταν κυρίως από την ανάγκη να εκλεγεί ΠτΔ χωρίς να πέσει η κυβέρνηση. Πλέον αυτό δεν ισχύει.

Ανοιξιάτικος ανασχηματισμός

Ο δεύτερος σημαντικός σταθμός πριν από την εκκίνηση του παρατεταμένου σπριντ για τις κάλπες του 2027, είναι ο ανασχηματισμός, που θα γίνει πιθανώς τον Μάρτιο. Οι πληροφορίες, επί του παρόντος, δεν μιλούν για έναν ανασχηματισμό με «διορθωτικές κινήσεις», αλλά για έναν ουσιαστικό ανασχηματισμό με αλλαγές σε αρκετά και σημαντικά υπουργεία.