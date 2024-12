Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η καριέρα, οι σχέσεις και οι Ελληνες φίλοι

Kimberly Guilfoyle attends the America First Policy Institute (AFPI) gala at Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, U.S., November 14, 2024. REUTERS/Carlos Barria