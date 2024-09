Ο περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ, πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι έχει μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη, με επίκεντρο τις στρατηγικές επενδύσεις για σημαντικές υποδομές, πράσινες μεταφορές και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής, φέρνοντας τελικά την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της.

Αποτελεί μεγάλη τιμή και ευθύνη η ανάθεση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν των χαρτοφυλακίων των βιώσιμων μεταφορών και του τουρισμού. Οι μεταφορές είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρώπης, έχοντας γεωστρατηγική σημασία για κρίσιμους κλάδους, όπως το εμπόριο, η ενέργεια και η δικτύωση και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση, τη μετακίνηση και τη διασύνδεση πολιτών και περιοχών. Ένα θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην κυκλοφορία των προϊόντων και των υπηρεσιών που αποτελούν κλειδιά για τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης» είπε αρχικά ο περιφερειάρχης.

«Επίσης, στην καρδιά των μεταφορών βρίσκεται και η ναυτιλία και οι θαλάσσιες μεταφορές, που έχουν κομβικό ρόλο σήμερα για την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, συνιστά ένα πολύ σημαντικό πρώτο επίτευγμα η ουσιαστική αναβάθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό, όπως και η σύνδεσή του με τις μεταφορές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι έχει μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη, με επίκεντρο τις στρατηγικές επενδύσεις για σημαντικές υποδομές, πράσινες μεταφορές και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής, φέρνοντας τελικά την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της».

Τους νέους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επίτροπος της Ελλάδας στην Κομισιόν έχει οριστεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Απόστολος Τζιτζικώστας και αναμένεται σε λίγο να μάθουμε το χαρτοφυλάκιό του.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας πήρε το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου με τις προτεραιότητες της επόμενης Επιτροπής πριν προχωρήσει στη δομή και τα χαρτοφυλάκια. Η ευημερία, η ασφάλεια και η δημοκρατία είναι τα κυρίαρχα θέματα, είπε στη συνέντευξη Τύπου.

Today I’m presenting my team for the next five years.

A team of competent and motivated women and men ready to work together.

For a stronger Union.

For a more secure Europe.

For a more competitive Europe. https://t.co/Og37dmsXcJ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2024