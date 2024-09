Επίτροπος της Ελλάδας στην Κομισιόν έχει οριστεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Απόστολος Τζιτζικώστας και αναμένεται σε λίγο να μάθουμε το χαρτοφυλάκιό του.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας πήρε το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου με τις προτεραιότητες της επόμενης Επιτροπής πριν προχωρήσει στη δομή και τα χαρτοφυλάκια. Η ευημερία, η ασφάλεια και η δημοκρατία είναι τα κυρίαρχα θέματα, είπε στη συνέντευξη Τύπου.

Today I’m presenting my team for the next five years.

A team of competent and motivated women and men ready to work together.

For a stronger Union.

For a more secure Europe.

For a more competitive Europe. https://t.co/Og37dmsXcJ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2024