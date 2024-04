Πέθανε ο σπουδαίος σχεδιαστής μόδας Ρομπέρτο Καβάλι

χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Italian designer Roberto Cavalli acknowledges the audience at the end of his Spring/Summer 2014 collection during Milan Fashion Week September 21, 2013. REUTERS/Max Rossi