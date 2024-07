Διάβαζε τις σημειώσεις του, έκανε μεγάλες παύσεις και μερικές φορές έκλεινε τα μάτια του για τόση ώρα που κάποιοι στην αίθουσα αναρωτιόντουσαν αν είχε αποκοιμηθεί.

Ο κύκλος του 81χρονου Προέδρου προσπάθησε να κρατήσει μυστικά τα σημάδια γήρανσης που παρουσιάζει ο Τζο Μπάιντεν, αποκαλύπτει η WSJ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπάιντεν αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 το 2022 επειδή έπρεπε να πάει για ύπνο. «Γερμανοί αξιωματούχοι, έχοντας επίγνωση της κούρασης του Μπάιντεν, έσπευσαν να οδηγήσουν τον πρόεδρο στο κρεβάτι του, αποκρύπτοντας παράλληλα την ακύρωση της συνάντησης με τον Καγκελάριο».

«Η ακύρωση της συνάντησης βαπτίστηκε ως μια εμπιστευτική συνάντηση για την Ουκρανία σε ένα χαλαρό περιβάλλον», ενώ ο Μπάιντεν δεν εμφανίστηκε ποτέ, κάτι που εκνεύρισε τον καγκελάριο και τους βοηθούς του.

«Αντίθετα, στην θέση του έφτασε ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και ανακοίνωσε ότι ο Μπάιντεν έπρεπε να πάει για ύπνο, σύμφωνα με δύο άτομα που ήταν εκεί».

