Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε για την εκδημία του Ποντίφικα: «Αναπαύσου εν ειρήνη πάπα Φραγκίσκε! Ο θεός ας σε ευλογεί και μαζί εκείνους που σε αγάπησαν». Στον λογαριασμό του στο Χ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έγραψε: «Ενωνόμαστε με τους καθολικούς ολόκληρου του κόσμου στην προσευχή για την ανάπαυση της ψυχής του ποντίφικα και για αυτήν την μεταβατική περίοδο στην καθολική εκκλησία. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

On Easter Monday, Jeanette and I are saddened to the news of Pope Francis’ passing. We unite in prayer with Catholics worldwide for the repose of the pontiff’s soul and for this period of transition for the Catholic Church. May He rest in peace.

Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε πως «θα θυμόμαστε τον Πάπα Φραγκίσκο ως έναν από τους σημαντικότερους ηγέτες της εποχής μας». Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Χ, αναφέρθηκε στην απώλεια του Ποντίφικα, σχολιάζοντας πως «τιμούμε τον αγώνα του για την ειρήνη και την προστασία του πλανήτη, καθώς και την προώθηση της ισότητας και του τέλους της φτώχειας και των δεινών σε ολόκληρο τον κόσμο». Και πρόσθεσε: «Ηταν διαφορετικός από όσους προηγήθηκαν. Υπήρξε ο πάπας του λαού, του φωτός της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης».

It is with great sadness that Jill and I learned of the passing of His Holiness Pope Francis. He was unlike any who came before him. Pope Francis will be remembered as one of the most consequential leaders of our time and I am better for having known him. For decades, he served… pic.twitter.com/GsE03QNoHj

