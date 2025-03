Ακύρωσε ένα ταξίδι στο Μπέρμιγχαμ την Παρασκευή, μετά από ιατρική σύσταση, αφού πέρασε λίγο χρόνο στο νοσοκομείο την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ο 76χρονος μονάρχης άφησε την κατοικία του στο Λονδίνο, το Clarence House, το πρωί της Παρασκευής για να περάσει το Σαββατοκύριακο στο ιδιωτικό του κτήμα Highgrove στη Γκλούςστερσαϊρ.

Η διάγνωσή του ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, αλλά δεν έχει αποκαλυφθεί ο τύπος του καρκίνου που έχει. Το Παλάτι δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τις πρόσφατες παρενέργειες.

Μια πηγή του Παλατιού περιέγραψε την τελευταία εξέλιξη της υγείας του ως “μια πολύ μικρή αναποδιά σε έναν δρόμο που κινείται πολύ σωστά”.

Ένας εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ είπε ότι επηρεάστηκαν επίσης οι συναντήσεις με τρεις πρεσβευτές την Πέμπτη.

«Αύριο, επρόκειτο να αναλάβει τέσσερις δημόσιες υποχρεώσεις στο Μπέρμιγχαμ και είναι πολύ απογοητευμένος που τους έλειπε σε αυτή την περίσταση», προστίθεται στην ανακοίνωση του παλατιού.

«Ελπίζει πολύ ότι θα μπορέσουν να προγραμματίσουν εκ νέου σε εύθετο χρόνο και ζητά τη βαθύτατη συγγνώμη του σε όλους εκείνους που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επίσκεψη».

Ο Βασιλιάς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο London Clinic στο κεντρικό Λονδίνο με αυτοκίνητο και δεν ήταν συνοδευόμενος από την Βασίλισσα Καμίλα κατά την σύντομη παραμονή του στο νοσοκομείο.

Ο Βασιλιάς φέρεται να αισθανόταν “καλά” το βράδυ της Πέμπτης, εργάστηκε λίγο και δείπνησε με τη Βασίλισσα στο Clarence House.

Αφήνοντας την κατοικία του το πρωί της Παρασκευής, χαιρέτησε τα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί κοντά, καθώς έφευγε με το αυτοκίνητό του.

Το Παλάτι ανέφερε ότι το πρόγραμμα δημόσιων υποχρεώσεων του Βασιλιά – το οποίο ξαναξεκίνησε πέρσι τον Απρίλιο μετά από μία περίοδο θεραπείας και ανάρρωσης μετά τη διάγνωσή του – αναμένεται να συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Παρά τη θεραπεία του, ο Βασιλιάς συνεχίζει να κάνει κανονικές εμφανίσεις δημοσίως, ακόμη και στο εξωτερικό.

Το τελευταίο διάστημα, ανέλαβε έναν πιο εμφανή ρόλο στη διεθνή διπλωματία. Προσκάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για δεύτερη επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην κατοικία του στη Νόρφολκ, το Σάντρινγχαμ.

Επίσης, υποδέχθηκε τον Μαρκ Κάρνεϊ, τον νέο Πρωθυπουργό του Καναδά, στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Πρόσφατα, ο Βασιλιάς πραγματοποίησε ταξίδι στην Βόρεια Ιρλανδία και παρακολούθησε την τελετή για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας, την οποία είχε χάσει πέρυσι λόγω της διάγνωσής του.

Ο Βασιλιάς αναμένεται να συμμετάσχει σε επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία τον Απρίλιο. Μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο ακυρώθηκε λόγω της κακής υγείας του Πάπα.

Η διάγνωση έγινε μετά από ένα άλλο πρόβλημα που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας για καλοήθη διεύρυνση του προστάτη, όπως ανέφερε το Παλάτι όταν δημοσιοποιήθηκε η ασθένειά του πέρυσι.

Ο Βασιλιάς επέλεξε να μοιραστεί την είδηση για να αποτρέψει τη φημολογία και “να βοηθήσει την κατανόηση του κοινού για όλους εκείνους που πλήττονται από τον καρκίνο”.

