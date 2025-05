Μια πηγή που πρόσκειται στην Χαμάς τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Αλεξάντερ παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό. Μια άλλη πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο 21χρονος βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Ισραήλ, περνώντας εκεί από τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος Κισουφίμ.

Στην ανακοίνωσή της, η Χαμάς δήλωσε έτοιμη να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ να επιδιώξει προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα.

The Israeli military and hospitals in Israel are making preparations in anticipation of Israeli captive Edan Alexander’s release and will stop flying aircraft over Gaza during the captive’s release, reports Israel’s Channel 12.

