Ο πύραυλος New Glenn της Blue Origin επρόκειτο να εκτοξευθεί σήμερα το πρωί στη Φλόριντα των ΗΠΑ, μετά από χρόνια αναβολών και καθυστερήσεων.

Ωστόσο την τελευταία ώρα, σήμερα το πρωί είχαν επανειλημμένα σημειωθεί καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη εκτόξευση λόγω τεχνικών δυσκολιών, γεγονός που οδήγησε ευρέως στην πεποίθηση ότι δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η πολυαναμενόμενη διαδικασία.

Μέχρι την τελευταία στιγμή υπήρχε βέβαια ακόμη κάποια αισιοδοξία από την ομάδα εκτόξευσης στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ ότι θα πραγματοποιηθεί η εκτόξευση σήμερα το πρωί.

BREAKING: Blue Origin has called off its New Glenn rocket launch.

Professor of Astrophysics @SineadOS1 discusses the significance of this delay.https://t.co/nqK8rUHFJ5

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/WdjqbFYTmI

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΗΠΑ: Άλλαξαν γνώμη για το διαζύγιο και παντρεύτηκαν ξανά 48 χρόνια μετά το χωρισμό

— Sky News (@SkyNews) January 13, 2025