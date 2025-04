Μια τεράστια έκρηξη συγκλόνισε σήμερα το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, μια από τις κύριες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, με τις αρχές να ανακοινώνουν 516 τραυματίες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ιρανικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν τεράστιο, γκρι καπνό να υψώνεται από το τμήμα Shahid Rajaee του λιμανιού.

Η κρατική ειδησεογραφική υπηρεσία Tasnim μετέδωσε ότι η έκρηξη προήλθε από δεξαμενή καυσίμων, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί ακόμα τα αίτια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θραύσματα και γυαλιά διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

BREAKING: A massive mysterious explosion just rocked Iran’s Shahid Rajaee port — the ground shook for miles.

