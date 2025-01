Ο Braian Nahuel Paiz συνελήφθη από την αστυνομία έξω από το σπίτι του στο Μπουένος Άιρες την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου, επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του, Fernando Madeo Facente, στο People. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από τέσσερα έως 15 χρόνια.

Ο Paiz, ο οποίος εργαζόταν ως σερβιτόρος σε ένα από τα εστιατόρια του ξενοδοχείου, έχει αρνηθεί κάθε κατηγορία.

Τον Νοέμβριο, δήλωσε στο τοπικό κανάλι Telefe Noticias ότι δεν προμήθευε τον Πέιν με ναρκωτικά, αλλά παραδέχτηκε ότι οι δυο τους κατανάλωσαν αλκοόλ και έκαναν χρήση ουσιών στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του τραγουδιστή.

«Λένε ότι δεν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών πριν φτάσει στο [CasaSur], αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ήταν ήδη υπό την επήρεια ναρκωτικών. Στην πραγματικότητα, δεν έτρωγε», υποστήριξε ο Paiz στο πρακτορείο.

Ο πρώην υπάλληλος του ξενοδοχείου ισχυρίστηκε ότι συναντήθηκε με τον Πέιν για δεύτερη φορά στις 13 Οκτωβρίου, όταν ο τραγουδιστής φέρεται να του ζήτησε τα στοιχεία επικοινωνίας του εμπόρου ναρκωτικών του, τα οποία ο υπάλληλος του έδωσε.

