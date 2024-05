Σλοβακικά ΜΜΕ λένε ότι ο δράστης που συνελήφθη είναι ένας άνδρας 71 ετών ο οποίος οπλοφορούσε νόμιμα. Επίσης σύμφωνα με Σλοβακικά ΜΜΕ δράστης φέρεται να είναι ένας διάσημος συγγραφέας και μέλος της αντιπολίτευσης, ο Juraj Cintula.

⚡️ Robert Fico’s assailant is a well-known Slovak writer, Juraj Cintula. In addition to his main job, he was an activist for the country’s liberal party. This is reported by local media.

In 2016, Cintula was working as a security guard at a shopping mall. One day he was beaten… pic.twitter.com/ozvHE1PJCY

