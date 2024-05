Σύμφωνα με τα όσα βλέπουμε στο βίντεο ντοκουμέντο ο δράστης πλησιάζει τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο και πυροβολεί εναντίον του πέντε φορές. Στο σημείο επικρατεί πανικός και μέσα σε δευτερόλεπτα οι άνδρες της ασφάλειας του Σλοβάκου πρωθυπουργού ακινητοποιούν τον δράστη.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

⚡️⚡️⚡️ The moment of the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robert Fico. Five shots are heard in the video. pic.twitter.com/0bhjX795md — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Σλοβακία: Χαροπαλεύει ο πρωθυπουργός Φίτσο μετά την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του

“Μεταξύ ζωής και θανάτου” βρίσκεται ο Ρόμπερτ Φίτσο ανέφερε το πρωθυπουργικό γραφείο μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Στην επίσημη σελίδα του Σλοβάκου πρωθυπουργού αναφέρεται ότι ο Φίτσο δέχθηκε «πολλές σφαίρες» από έναν άνδρα σήμερα το μεσημέρι καθώς έβγαινε από ένα κτίριο έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Το πρωθυπουργικό γραφείο τόνισε ότι ο Φίτσο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Μπάνσκα Μπιστρίτσα και όχι σε νοσοκομείο της Μπρατισλάβα καθώς η μεταφορά του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας θα διαρκούσε περισσότερο με δεδομένη την άμεση περίθαλψη που χρειαζόταν.

BREAKING: Slovak PM Robert Fico taken to his car after being shot several times.

He was later picked up by an ambulance helicopter and flown to a hospital. His current condition is unknown 🇸🇰 pic.twitter.com/bKoJfwgqgz — Visegrád 24 (@visegrad24) May 15, 2024

Μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός είπε στο Reuters ότι ο πρωθυπουργός διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα και ότι οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν σταθεροποιηθεί.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι η επίθεση ήταν απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού. Ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είπε ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

Η πρόεδρος της χώρας Ζουζάνα Τσαπούτοβα καταδίκασε τη «βάρβαρη και ανεύθυνη» επίθεση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός ενώ σοκαρισμένοι δήλωσαν σε ανακοινώσεις τους Ευρωπαίοι ηγέτες από την επίθεση.

🚨 🇸🇰 Breaking: Slovakia The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public. This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord ‼️ pic.twitter.com/QIZOgGQCyE — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 15, 2024

Σλοβακία: Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης στον Φίτσο

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι πρώτες εικόνες από την ένοπλη επίθεση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο την Τετάρτη.

Σλοβακικά ΜΜΕ λένε ότι ο δράστης που συνελήφθη είναι ένας άνδρας 71 ετών ο οποίος οπλοφορούσε νόμιμα. Επίσης σύμφωνα με Σλοβακικά ΜΜΕ δράστης φέρεται να είναι ένας διάσημος συγγραφέας και μέλος της αντιπολίτευσης, ο Juraj Cintula.

⚡️ Robert Fico’s assailant is a well-known Slovak writer, Juraj Cintula. In addition to his main job, he was an activist for the country’s liberal party. This is reported by local media. In 2016, Cintula was working as a security guard at a shopping mall. One day he was beaten… pic.twitter.com/ozvHE1PJCY — Zlatti71 (@Zlatti_71) May 15, 2024

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ύποπτος δράστης φέρεται ότι φώναξε «Robo έλα εδώ – Δικτάτορα-δικτάτορα» στον πρωθυπουργό, πριν αρχίσει να πυροβολεί. Ο 71χρονος, εκ των ιδρυτών της λογοτεχνικής λέσχης DÚHA, το 2005, εργαζόταν ως οδηγός σε εμπορικό κέντρο στο Λέβιτσε, τον τόπο καταγωγής του.

Ο φερόμενος δράστης είναι αριστερών πεποιθήσεων και ο γιος του μίλησε σε σλοβακικά ΜΜΕ, αναφέροντας πως και ο ίδιος απορεί γιατί προχώρησε σε αυτή την πράξη.

«Δεν έχω απολύτως καμία ιδέα τι σκοπό είχε ο πατέρας μου, τι σχεδίαζε και γιατί συνέβη όλο αυτό. Θα σας πω αυτό – δεν τον ψήφισε. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω» ανέφερε ο γιος του, ο οποίος ρωτήθηκε αν ο πατέρας του είχε ψυχολογικά προβλήματα. «Είναι δυναμικός, αλλά δεν είχε επισκεφθεί ψυχίατρο ή κάτι τέτοιο».

Útočníkem, který střílel na slovenského premiéra Fica, je spisovatel a básník Juraj Cintula. Je mu 71 let a na sociálních sítích se prezentuje jako „spisovatel, básník a nespokojenec“. https://t.co/W3ma3gaFjq pic.twitter.com/Fbo4xRpWI5 — Ing. Honza (@Honza4746) May 15, 2024

Σλοβακία: Σοκαρισμένοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες από την επίθεση στον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο

“Σοκαρισμένοι” από την αποτρόπαια και βίαιη επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, δηλώνουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Είμαι σοκαρισμένος από την είδηση της επίθεσης κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρ. Φίτσο, μετά από την κυβερνητική συνεδρίαση στη Χάντλοβα. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία ή τέτοιες επιθέσεις. Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του», έγραψε στο «Χ», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

El Primer Ministro de Eslovaquia, Robert Fico, acaba de ser tiroteado en público.

Este atentado se produce sólo unos días después de que Fico rechazara formal y públicamente el Acuerdo Mundial sobre Pandemia de la OMS.

¿Casualidad o causalidad? pic.twitter.com/A2reiYbpHO — Capitán General de los Tercios (@capTercio) May 15, 2024

Από την πλευρά της, η Ρ. Μέτσολα δήλωσε: «Είμαι σοκαρισμένη από την αποτρόπαια επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρ. Φίτσο στην Χάντλοβα. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταδικάζω αυτή τη βίαιη επίθεση. Οι σκέψεις μου είναι μαζί του και με την οικογένειά του αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η πρόεδρος της Σλοβακίας Ζουζάνα Τσαπούτοβα καταδίκασε τη «βάρβαρη και ανεύθυνη» επίθεση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο ο οποίος φέρεται ότι τραυματίστηκε από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα.

«Είμαι σοκαρισμένη. Εύχομαι στον Ρόμπερτ Φίτσο πολλή δύναμη σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ώστε να αναρρώσει από αυτήν την επίθεση», ανέφερε η απερχόμενη πρόεδρος της χώρας στην ανακοίνωσή της.

«Σοκαριστική» χαρακτήρισαν την είδηση για τον πυροβολισμό που δέχτηκε ο Φίτσο ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στον τραυματία. «Σοκαρισμένος» δήλωσε και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν για την επίθεση στον «φίλο του», όπως αποκάλεσε τον Φίτσο.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Μαρσέλ Τσιολάκου δήλωσε επίσης «βαθύτατα συγκλονισμένος» από την είδηση και τόνισε ότι οι δράστες θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι «είναι σοκαρισμένος» από την επίθεση και τόνισε ότι η βία δεν έχει θέση στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.

Ρόμπερτ Φίτσο: Ποιος είναι ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας που δέχθηκε επίθεση

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι πρώτες εικόνες από την ένοπλη επίθεση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο την Τετάρτη.

Ο Φίτσο πυροβολήθηκε από έναν άγνωστο στην πόλη Χάντλοβα, την ώρα που χαιρετούσε πολίτες έξω μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Σλοβακίας. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα στην κοιλιακή χώρα, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ποιος είναι ο Ρόμπερτ Φίτσο

Ο Ρόμπερτ Φίτσο γεννήθηκε στο Τοπόλτσανι της Σλοβακίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1964 και σήμερα είναι 59 χρονών. Σπούδασε Νομικά στη Νομική Σχολή της Μπρατισλάβας και το 1987 εγγράφηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα της τότε Τσεχοσλοβακίας. Το 1992 έπειτα από σπουδές στις ΗΠΑ, έγινε μέλος του Κόμματος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ενώ το 1999 τέθηκε επικεφαλής του νεοσύστατου συνασπισμού «Κατεύθυνση – Σοσιαλδημοκρατία», το οποίο ίδρυσε ο ίδιος.

Το 2006 ο Ρόμπερτ Φίτσο αναδείχθηκε νικητής των βουλευτικών εκλογών της Σλοβακίας, λαμβάνοντας περίπου το 30% των ψήφων. Σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού το 2006 με το κόμμα HZDS του Βλαντιμίρ Μετσιάρ και το Εθνικό Κόμμα της Σλοβακίας του Γιάν Σλότα και στις 4 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς, έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας του.

Παρά τη μεγάλη του δημοτικότητα και το νεανικό του προφίλ, έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις, αφού επέλεξε ως κυβερνητικό του εταίρο το εθνικιστικό κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Βλαντιμίρ Μετσιάρ. Σε εκείνες τις εκλογές το κόμμα του Ρόμπερτ Φίτσο ήρθε πρώτο σε ποσοστό ψήφων με 34,8%, ωστόσο συγκέντρωσε μόλις 62 έδρες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Στις 13 Ιουνίου έλαβε εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης, σε συνεργασία με τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης και το ουγγρικό κόμμα , τα οποία συγκέντρωσαν μαζί 79 έδρες.

Μετά την αποτυχία του να παρουσιάσει αυτοδύναμο κυβερνητικό σχήμα, ο πρόεδρος της Σλοβακίας Ιβάν Γκασπάροβιτς έδωσε εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης στην πρόεδρο του κεντροδεξιού χριστιανοδημοκρατικού κόμματος Ιβέτα Ραντιτσόβα, η οποία έγινε και η πρώτη γυναίκα στο πρωθυπουργικό αξίωμα στην ιστορία της χώρας. Έπειτα από τη νίκη του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές του 2012, ο Ρόμπερτ Φίτσο επέστρεψε στην πρωθυπουργία, αλλά απέτυχε να εκλεγεί στις προεδρικές εκλογές του 2014, χάνοντας στο δεύτερο γύρο όπου έλαβε ποσοστό 40,6%, από τον Αντρέι Κίσκα.

Το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα Smer-SD του Φίτσο ήταν ο νικητής των βουλευτικών εκλογών του 2016, συγκεντρώνοντας ποσοστό 30,9% των ψήφων, χωρίς να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το 2018 όμως δολοφονήθηκε ο δημοσιογράφος Γιαν Κούτσιακ, πυροδοτώντας κυβερνητική κρίση και στις 15 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς ο Ρόμπερτ Φίτσο υπέβαλε την παραίτησή του από την πρωθυπουργία στον πρόεδρο Αντρέι Κίσκα, ο οποίος έδωσε την εντολή για σχηματισμό νέας κυβέρνησης στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Πέτερ Πελεγκρίνι.

Το 2023 ο Ρόμπερτ Φίτσο επανεξελέγη στη θέση του πρωθυπουργού.